Зампредседательница кабмина Жылдыз Бакашова провела совещание по факту ДТП в Боомском ущелье с участием нескольких автобусов, перевозивших детей из летнего лагеря в Бишкек.

Фото: пресс-служба кабмина

Она отметила, что ДТП в результате которого пострадали дети, «это большая недоработка госорганов».

«Такие случаи не должны повторяться впредь. Отправляя своего ребенка в лагерь, родители должны быть максимально уверены в их безопасности», — сказала она.

Бакашова добавила, что необходимо обеспечить объективное расследование этого происшествия.

По её мнению, также нужно проводить мониторинг качества организации детского отдыха в оздоровительных и развлекательных лагерях по вопросам питания, проживания, соблюдения санитарно-гигиенических требований.

По итогу совещания Бакашова дала ряд поручений госорганам:

МВД, МЧС и Минобрнауки организовать обучение лиц, которые сопровождают детей при их транспортировке в места отдыха, вопросам организации перевозок и обеспечения безопасности;

Минюсту своевременно провести судебную экспертизу по происшествию;

Минтрансу совместно с МВД провести проверку компаний-перевозчиков, осуществляющих перевозку детей;

Минздраву и полпредам кабмина в областях совместно с местными органами постоянно проводить мониторинг качества организации детского отдыха в оздоровительных и развлекательных лагерях;

Также минздраву поручили провести медобследование всех детей находившихся в автобусах и оказать психологическую помощь пострадавшим детям;

Полпредам кабмина в областях совместно с местными органами постоянно предоставлять минздраву, МВД и минобразования список всех детских оздоровительных центров, с указанием графику заездов и выездов, чтобы обеспечить безопасную перевозку детей.

ДТП в Бооме

ДТП в Боомском ущелье произошло 11 июля. В результате происшествия, по данным минздрава, пострадали шесть человек — один взрослый и 5 несовершеннолетних.

В пресс-службе УОБДД Чуйской области рассказали, что колонну из пяти автобусов с детьми сопровождала патрульная машина. Инспектор остановил автомобиль, так как заметил ДТП — водитель «Хонды Одиссей» не справился с управлением и врезался в парапет.

«Инспектор вышел из машины, включив все проблесковые маячки. Следовавшие за ним первые два автобуса также остановились, однако третий не заметил сигнал и столкнулся со вторым автобусом. Второй в свою очередь совершил ДТП с первым, а первый врезался в ”Хонду Фит”», — сообщили в УОБДД.