Пресс-служба кабинета министров сообщила, что расследование причин аварии нескольких автобусов в Боомском ущелье находится на контроле кабмина.

Также замглавы кабмина Жылдыз Бакашова поручила госорганам выяснить причины ДТП и определить виновных в происшествии.

ДТП в Боомском ущелье с участием нескольких автобусов произошло 11 июля. В минздраве сообщили, что в результате аварии шесть человек были госпитализированы в Кеминскую больницу. Один из пострадавших оказался 1993 года рождения, остальные все несовершеннолетние.

В пресс-службе УОБДД Чуйской области рассказали, что колонну из пяти автобусов с детьми сопровождала патрульная машина. Инспектор остановил автомобиль, так как заметил ДТП — водитель «Хонды Одиссей» не справился с управлением и врезался в парапет.

«Инспектор вышел из машины, включив все проблесковые маячки. Следовавшие за ним первые два автобуса также остановились, однако третий не заметил сигнал и столкнулся со вторым автобусом. Второй в свою очередь совершил ДТП с первым, а первый врезался в ”Хонду Фит”», — сообщили в УОБДД.