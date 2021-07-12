Глава Министерства здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев в эфире «Бирични радио» рассказал, что власти не планируют вводить карантин из-за ситуации с COVID-19.

«Мы не можем ввести карантин, сейчас мы открыли турсезон на Иссык-Куле. Там медработники работают в усиленном режиме. Вы сами видите, на Иссык-Куле не так много заболевших и там развернуты дополнительные места», — сказал Бейшеналиев.

Глава минздрава напомнил, что в 2020 году всего за два месяца карантин ударил по экономике и справится с этим помогли средства и кредиты от доноров. Он добавил, что если ввести карантин, то это приведет к кризису.

Во время эфира Бейшеналиев также рассказал, что в Кыргызстане не планируют вводить обязательную вакцинацию для всего населения. По словам министра, если в стране ввести обязательную вакцинацию, «то населению будет сложно объяснить эффективность вакцины».

«Сейчас мы через СМИ и через медработников рассказываем о вакцинации и какие есть преимущества от этого», — сказал Бейшеналиев.

При этом, ранее минздрав издал указ, согласно которому все медработники Кыргызстана обязаны получить вакцину против коронавируса. Кроме этого, принудительную вакцинацию также предлагал для госслужащих глава минэкономфина Акылбек Жапаров.

Согласно его идее, медикам и другим госслужащим можно заморозить зарплату, если они не хотят прививаться от COVID-19.

В Кыргызстане с начала кампании по вакцинации, прививку против коронавируса получили 129 тысяч человек, из них второй дозой вакцины привились 84 тысячи человек. Также 11 июля в страну доставили долгожданную партию китайской вакцины Sinopharm. Всего в страну прибыло 1 млн 250 тысяч доз.

По данным минздрава, на 12 июля в Кыргызстане за время пандемии зарегистрировали 140 978 случаев заражения COVID-19. Также за это время в стране скончались 2 113 человек с коронавирусом.