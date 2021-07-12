Криминальный авторитет Чынгыз Жумагулов по прозвищу «Доо» вышел из колонии. Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы исполнения наказаний в интервью 24.kg.

«Он был освобожден по отбытии срока. Часть приговора сократилась, так как срок содержания в СИЗО засчитывается день за два», — уточнили в ведомстве.

Криминальный авторитет Чынгыз Джумагулов по кличке «Доо-Чынгыз» Фото: Кабар

Дело Джумагулова

Чынгыз Джумагулов, известный в криминальном мире как «Доо» — «Великан», вместе с двумя другими лицами был задержан в апреле 2019 года по подозрению в жестоком избиении двух мужчин. Позже они скончались от полученных травм. Сообщалось, что и пострадавшие, и задержанные были членами ОПГ.

Гособвинение попросило признать Джумагулова и других подсудимых виновными в создании организованной группы или участии в ней, причинении тяжкого вреда здоровью и угоне автомототранспортного средства. Оно просило назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с выплатой штрафа в размере 200 тысяч сомов.

Но в июне 2020 года Первомайский суд признал «Доо-Чынгыза» виновным и приговорил его к 5 годам лишения свободы по статье «Хулиганство». Других обвиняемых — Марсбека Тентиева и Ильяса Айдакеева — признали виновными и по другим статьям и приговорили к 13 годам лишения свободы с выплатой штрафа в размере 190 тысяч сомов.

Защита обжаловала решение суда. В итоге дело рассматривал Верховный суд. 11 марта 2021 года суд оставил в силе решение предыдущих инстанций.

Ранее кримавторитет уже был приговорен к 18 годам тюрьмы по статье «Покушение на убийство».

В начале апреля 2016 года Джумагулова задержали по подозрению в причастности к перестрелке на пересечении проспекта Чуй и улицы Курманджан Датки в Бишкеке. По версии следствия, Джумагулов и его соратники произвели несколько выстрелов из машины «Субару» серебристого цвета, а затем скрылись с места преступления.

В июне 2016 года Джумагулов скрылся, и Первомайский суд заочно постановил заключить его под стражу, объявил в розыск. Через неделю, 10 июня того же года его задержали. Несмотря на это, в начале 2018 года решением суда он был освобожден раньше положенного срока.

Джумагулова называли «активным членом ОПГ Камчы Кольбаева». Он также был одним из подозреваемых в убийстве бывшего руководителя аппарата президента Медета Садыркулова. Сам Джумагулов отрицал свою связь с Кольбаевым и криминальным миром.