Пресс-служба Садыра Жапарова сообщила о том, что Нуруйпа Муканова назначена генеральным секретарем Антикоррупционного делового совета при президенте.

Этот госорган появился несколько дней назад по указу президента после того, как в конце июня он провел встречу с бизнес-сообществом.

Что за Антикоррупционный деловой совет?

По информации пресс-службы, Антикоррупционный деловой совет будет служить для «эффективного диалога между органами государственной власти и гражданским обществом по вопросам противодействия коррупции».

Новый госорган займется «совершенствованием основных направлений государственной политики в области противодействия коррупции», «созданием благоприятных условий для развития бизнеса», «улучшением инвестиционного климата и механизмов защиты и поддержки деятельности субъектов предпринимательства».

Что известно о Нуруйпе Мукановой?

Нуруйпа Муканова — специалистка по борьбе с коррупцией в разных секторах экономики, работающая в антикоррупционных органах Кыргызстана уже более 10 лет.

Она работала в составе первого из Антикоррупционных деловых советов, созданном при Национальном агентстве* по предупреждению коррупции в 2009 году во время правления бывшего президента Курманбека Бакиева, была генсекретарем этого органа.

*Комиссаром Национального агентства в 2008 и 2009 годах был и действующий президент Садыр Жапаров.

После смены власти в 2010 году Муканова осталась в своем кресле и продолжила возглавлять Антикоррупционный деловой совет. В 2012 году она поддержала инициативу о лишении депутатов, признанных виновными в коррупции, званий и наград. Также Муканова высказывалась о том, что меры борьбы с коррупцией нужно ужесточать.

«Это очень правильная инициатива. Я поддерживаю ее и предложила бы депутатам пойти еще дальше: всех, кого заподозрят в коррупции — им должен быть поставлен заслон на работу на госслужбе. У нас зачастую бывает, что против человека возбуждено уголовное дело, а он сидит и продолжает работать, принимать решения», — сказала она в интервью «Клоопу».

Находясь на посту генсека Антикоррупционного делового совета, Муканова в интервью и в выступлениях критиковала судебную систему, а так же Антикоррупционную службу ГКНБ*, созданную Атамбаевым.

«[…] На сегодняшний день мало доверия со стороны общества, граждан, к правоохранительным органам и судебной власти. Такое недоверие к госорганам, такой посыл, что борьбу с коррупцией нужно начинать именно с госорганов, призванных бороться с коррупцией, говорит о том, что они не могут бороться сами с собой. Они не могут или не хотят очищаться», — говорила она в интервью «Азаттыку».

*Эту структуру неоднократно критиковал и Сооронбай Жээнбеков. Перед тем, как уйти в отставку после октябрьских событий 2020 года, он расформировал АКС ГКНБ. Указ Жээнбекова о расформировании АКС ГКНБ не появился на сайте президента, но он был опубликован 16 октября 2020 года в газете «Эркин Тоо», где по традиции публикуется информация о подписанных президентом документах. Тем не менее, АКС ГКНБ проработала при Садыре Жапарове более полугода — ее практически расформировали повторно указом Жапарова лишь 25 июня 2021 года.

В 2019 году распоряжением тогдашнего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева Муканова вошла в состав Антикоррупционного делового совета при правительстве республики. Однако, по ее словам, борьба с коррупцией властей все еще была недостаточной.

«По законам одно, на практике — совсем другое. У нас развит непотизм, клановость. Кто что сделал для клана, для семьи, для племени — это главный критерий назначения на должности. В первую очередь — на политические должности. Если ответственность лежит на коррумпированных чиновниках, главные вопросы в том, кто их назначает и почему эти люди пришли во власть?», — заявила чиновница в интервью «Азаттыку» в сентябре 2020 года, добавив, что «народ виноват в том, что допускает к власти людей, которые решили обогатиться за счет этого же народа».

После октябрьских событий 2020 года и смены власти Муканова осталась в должности. Она неоднократно выступала сторонницей конституционной реформы, а в декабре 2020 года Муканова возглавила группу агитаторов «за» президентскую республику.