Глава минздравсоцразвития Алымкадыр Бейшеналиев 12 июля в эфире «Биринчи радио» рассказал о компенсациях медикам, заразившихся коронавирусом на работе и о решении проблем с питанием для них в «красных зонах».

Про компенсации

По его словам, в данный момент в стране нет нехватки врачей в «красных зонах», которая была в прошлом году. Чиновник отметил, что «сейчас медики выстраиваются в очередь, чтобы зайти в “красную зону”» из-за того, что власти вовремя выплачивают им зарплаты.

«За сутки [работы в красной зоне] врач получает 3 000 сомов, медсестра 2 500, а младший медперсонал — 2 200 сомов. Мы это не задерживаем и выплачиваем в конце месяца», — сказал Бейшеналиев.

Кроме того, по словам министра, власти также вовремя выплачивают компенсации медикам, заразившимся коронавирусом на работе.

«Когда я стал министром, компенсации выплатили 100 врачам, а сейчас деньги получили 1 400 медиков. Но мы вернули 980 протоколов. 11 января я подписал приказ, согласно которому на месте главврачи создают комиссию и отправляют нам протокол. Деньги у нас есть, как только получаем протокол — выплачиваем. Наверное вы обратили внимание, что медики не выходят на митинги, как раньше», — сказал чиновник.

Постановление о компенсациях медикам приняли в мае 2020 года — согласно ему, медикам, заболевшим COVID-19 на работе, государство выплачивало по 200 тысяч сомов. Семьям умерших от пандемии медиков — по 1 млн сомов.

Затем экс-президент Сооронбай Жээнбеков подписал новый закон, согласно которому с 1 января 2021 года медики, заразившиеся COVID-19 работая в красной зоне, получают по 75 тысяч сомов. По новому документу семья умершего медика должна получить порядка 2 млн 800 тысяч сомов.

Сами медработники не раз рассказывали о том, что получить компенсации от властей очень сложно — есть бюрократия и сложности при сборе документов.

Кроме того, по словам медиков и их родственников, власти не рассматривают или откладывают их документы на получение компенсаций.

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16 апреля 2021 года медики, которые так и не получили обещанную компенсацию в размере 200 тысяч сомов, вышли на митинг к Дому правительства. Они заявили, что компенсации получают только «те, кто имеет нужных знакомых», а остальные медики так и не получили обещанных выплат.

На следующий день медиков принял тогдашний вице-премьер-министр Артём Новиков. Он тогда пообещал, что компенсации выплатят и для этого в бюджете предусмотрено 200 млн сомов.

В начале июля Минздрав сообщил, что с начала распространения коронавируса 1,5 тысячи заразившихся медработников получили по 200 тысяч сомов.По 1 млн сомов выплатили компенсации семьям 33 медиков, погибших от осложнений, вызванных COVID-19.

Про питание в «красных зонах»

Также во время эфира Бейшеналиев пояснил, как сейчас обеспечивают питанием медиков в «красных зонах». По его словам, сейчас питание обеспечивает не МЧС, как это было в прошлом году. Средства выделяют напрямую больницам, чтобы руководство обеспечило своих сотрудников едой.

«Что касается воды, я сегодня же всем главврачам дам поручение, чтобы они обеспечили воду в “красных зонах”», — сказал Бейшеналиев.

Вопрос чиновнику задали потому, что последние несколько дней медики в «красных зонах» жалуются на отсутствие питания на рабочих местах. Их обращения появились в СМИ и соцсетях. Из-за этого волонтёры начали развозить по больницам еду, которую они сами готовят. По их словам, продукты покупают на пожертвования.

1 июля глава минздрава уже опроверг информацию о том, что медиков в красной зоне не кормят и назвал её «не соответствующей действительности».

«Ежедневно утром и вечером я связываюсь с главными врачами больниц и провожу проверку […] в больницах медиков обеспечивают едой и всем необходимым», — сообщил он.

Но при этом в минздраве признают важность волонтёрской помощи и не отказываются от неё. Так, по словам начальницы Управления медицинской помощи Нуриды Жусупбековой, на питание каждого медика правительство выделяет меньше доллара в сутки.

«Это постановление правительства, установленная сумма. На большую сумму больницы не могут закупить. Почему? Потому что их потом проверяющие органы тоже будут штрафовать. Нет у нас такой услуги, чтоб увеличить просто так. Нам волонтеры помогают, это просто здорово. Им огромное спасибо за это», — рассказала она журналистам.

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