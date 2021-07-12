Глава Республиканского штаба по COVID-19, зампредседательница кабмина Жылдыз Бакашова сообщила на брифинге о начале массовой вакцинации населения Кыргызстана от коронавируса.

Она стала возможной после того, как 11 июля в страну прибыла вторая партия китайской вакцины против коронавируса Sinopharm — это 1 млн 250 тысяч доз.

По словам чиновницы, сейчас власти республики прорабатывают вопрос закупки и доставки в страну еще 1 млн 250 тысяч доз Sinopharm до конца июля.

«На основании национального плана развертывания вакцинации необходимо вакцинировать 70% целевого населения, кроме детей до 18 лет и мигрантов, или 2 млн 180 тысяч 417 человек*», — отметила она.

*Однако 26 июня на встрече с постоянным координатором системы ООН в Кыргызстане Озонниа Ожиело Бакашова говорила, что нуждаются в вакцинации почти 3,2 млн человек, из них наиболее приоритетной группой является 2,6 млн.

«Соответственно нам требуется 6,4 млн доз вакцин или 5,2 млн доз как минимум», — сказала она тогда.

В первую очередь вакцина пойдет на приоритетные группы населения — это 1 млн 312 тыс 450 человек. Это — медики, силовики, соцработники, граждане старше 60 лет, граждане с хроническими заболеваниями, уязвимые группы населения.

Но вакцинироваться смогут и все остальные желающие старше 18 лет.

Где можно получить вакцину?

Кроме поликлиник и ЦСМ, пункты вакцинации развернут и в торговых центрах, школах и университетах, на рынках.

«В целях проведения массовой вакцинации сформированы 847 временных прививочных пунктов в государственных, общеобразовательных, муниципальных учреждениях, спортивных площадках, торговых центрах и других местах. Они соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям», — рассказала Бакашова.

Уже определены ответственные за бесперебойное энергоснабжение временных прививочных пунктов, холодовой цепи, хранения и применения вакцин.

При этом 599 пунктов разворачивают в государственных медицинских учреждениях, 10 — в частных медучреждениях, 100 — в общеобразовательных учреждениях, по 12 пунктов — в торговых центрах и в культурно-спортивных учреждениях. Еще 30 пунктов развернутся на рынках Кыргызстана, и 84 — в виде мобильных бригад.

«В Бишкеке, Чолпон-Ате, Караколе и Оше пункты вакцинации будут работать круглосуточно. Также для организации массового проведения вакцинации будут установлены шатры в местах скопления людей — парки, площади и так далее», — отметила она.

Поступление и отпуск вакцины, по ее словам, будут отслеживать онлайн.

Как можно записаться на вакцинацию?

Электронная запись на вакцинацию доступна пока только для Бишкека, но сейчас ее адаптируют и для регионов.

«Онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19 вскоре станет доступна и в регионах. В настоящее время завершают обучение волонтеры, которые будут помогать тем, кто не может самостоятельно записаться», — сообщила Бакашова.

Также для записи на вакцинацию можно будет обратиться через столичную службу 118.

Как получить сертификат о вакцинации?

Сейчас это можно сделать в режиме онлайн, через Государственный портал электронных услуг «Тундук». Он доступен как кыргызстанцам, так и иностранцам.

«Электронный сертификат формируется автоматически, его можно распечатать или сохранить как документ в PDF-формате. Данный сертификат содержит QR-код для проверки достоверности самого документа и сведений о проведенной вакцинации», — отметила Бакашова.

По ее словам, скоро будет разработан модуль — реестр всех вакцинированных. С его помощью граждане смогут получить свой сертификат о вакцинации в распечатанном виде, если у них нет доступа к «Тундуку».

Кроме того, запускается мобильное приложение с QR-кодом, которое позволяет идентифицировать тех, кто вакцинировался.

Третья волна COVID-19

Уже несколько недель в Кыргызстане идет резкий рост числа зараженных COVID-19. Минздрав 15 июня заявил, что в Кыргызстане началась третья волна коронавируса.

Ранее республиканский штаб рекомендовал кыргызстанцам не ездить в те регионы, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Также штаб призвал граждан избегать посещения мест массового скопления людей и соблюдать санитарные нормы.

Кроме этого, республиканский штаб рекомендовал сотрудникам министерств и ведомств вакцинироваться «в кратчайшие сроки». Руководителей госорганов ведомство попросило отправить на удаленный режим работы 50% сотрудников, в том числе тех, кто старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин. О необходимости вакцинации для всех сотрудников милиции уже заявил и глава МВД Улан Ниязбеков.

Президент Садыр Жапаров так же поручил своей администрации, кабинету министров, госорганам, а также полпредствам в областях и айыл окмоту вакцинировать своих сотрудников. Такое же поручение Жапаров дал минздраву и минобразованию, чтобы ускорить появление в Кыргызстане у населения коллективного иммунитета к коронавирусу.

По данным Республиканского штаба на 12 июля, за сутки в Кыргызстане умерли 11 пациентов с COVID-19. Шесть человек скончались в Бишкеке, один — в Оше.

По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 113 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

За сутки COVID-19 подтвердился у 1 330 человек. Больше всего случаев зафиксировано в столице.