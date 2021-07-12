Пресс-служба президента сообщила, что 12 июля Садыр Жапаров поручил Республиканскому штабу по борьбе с COVID-19 ускорить вакцинацию населения.

Такое поручение Жапаров дал, чтобы улучшить эпидемиологическую ситуацию в стране и выработать коллективный иммунитет.

Президент поручил своей администрации, кабинету министров, госорганам, а также полпредствам в областях и айыл окмоту вакцинировать своих сотрудников. Такое же поручение Жапаров дал минздраву и минобразованию.

«Настоятельно рекомендуется получить вакцины представителям духовенства всех конфессий, работникам точек общественного питания, торговли, сферы услуг, транспорта, банков и других предприятий, где происходят массовые скопления людей», — говорится в сообщении.

Кампания по вакцинации в Кыргызстане началась еще в марте 2021 года. Однако за это время госорганы успели признать, что вакцинация населения проводилась не на должном уровне.

Еще в конце июня, на заседании глава кабмина Улукбек Марипов раскритиковал работу минздрава по вакцинации населения. Он отметил, что ведомство слишком долго решает вопросы с поставками препарата и заключением договоров.

Также власти страны почти месяц ожидали вторую партию китайской вакцины Sinopharm, которую доставили 11 июля. В тот же день на площади Ала-Тоо в Бишкеке развернули шатры, где можно получить вакцину от COVID-19.

Во вторую партию вакцины вошли 1 млн 150 тысяч доз, которую закупили власти и 150 тысяч, переданных Китаем в виде гуманитарной помощи.