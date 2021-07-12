УВД Джалал-Абадской области 29 июня прекратило уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в многоженстве.

В милиции сообщили, что такое решение приняли в виду отсутствия состава преступления — супруги подозреваемого, как оказалось, проживают по разным адресам.

По закону, многоженством или двоеженством признается «сожительство мужчины с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства» наказывается общественными или исправительными работами либо штрафом.

По мнению правозащитницы Мухаё Абдрауповой, следователи неправильно трактуют статью «Двоеженство или многоженство».

«Милиция не рассматривает случаи, когда мужчины взял в жёны двух или более женщин, но те живут в по разным адресам. На моей практике тоже есть такие дела. Они приводят в качестве аргумента «с ведением общего хозяйства» . Но это неправильно. В статье есть противоречия», — сказала она.

«Желаю счастья сестре, а не сопернице»

В начале июня УВД Джалал-Абадской области начало досудебное производство по статье «Многоженство» после публикации видео со свадьбы снятым в одном из ресторанов.

На видео с названием — «”Я желаю счастья сестре, а не сопернице”. В Сузаке жена взяла мужу вторую жену» «первая» супруга поздравляет «вторую» жену своего мужа.

Также на видео можно увидеть, как двое детей подростков, девочка и мальчик поздравляют отца со словами — будьте счастливы с обеими нашими матерями.

Во время мероприятия мужчина танцует с обеими женами — участники свадьбы аплодируют и прикрепляют деньги к их одежде.

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