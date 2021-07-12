Пресс-служба администрации президента 12 июля сообщила, что Садыр Жапаров учредил должность зампредседателя Совета безопасности и назначил на этот пост экс-кандидата в президенты Таалатбека Масадыкова.

«Напомним, что председателем Совета безопасности является президент», — говорится в сообщении.

Кто такой Масадыков?

Таалатбек Масадыков — эксперт по проблемам международных конфликтов, террористической деятельности и наркопроизводства.

Он долгое время работал в ООН и достиг там звания высокопоставленного чиновника. Известен тем, что был директором политической миссии ООН в Афганистане, где прожил 15 лет.

Дипломат читал лекции в тогда только открывшемся АУЦА, а в 2016 году три месяца обучал молодых чиновников в Токийском университете.

В 2017 году он выдвинул свою кандидатуру на пост президента Кыргызстана и набрал более 10 тысяч голосов (0,63%). Тогда на выборах победил Сооронбай Жээнбеков.

Масадыков баллотировался в президенты и в 2021 году. Но позже снял свои кандидатуру с гонки, заявив, что эти выборы незаконны.

«После того, как выборы в парламент признали несостоявшимися, по Конституции должны были пройти повторные парламентские выборы. И только потом должны были пройти досрочные выборы президента», — напомнил он.

Однако выборы президента Кыргызстана все же состоялись — их выиграл Садыр Жапаров.

В апреле 2021 года «Социалистическая партия Кыргызстана», которую возглавляет Масадыков, впервые баллотировалась на выборы двух городах — Бишкеке и Караколе. Но не прошла в обоих городах. На повторных выборах в Бишкеке 11 июля «Социалистическая партия Кыргызстана» не стала принимать участие.