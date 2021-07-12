Зампредседательница кабмина Жылдыз Бакашова поручила отделу здравоохранения и социальной защиты администрации президента проработать решение ряда проблемных вопросов, по которым жалуются медики, в том числе по выплате компенсаций. Об этом сообщила пресс-служба кабмина 12 июля.

По ее данным, Бакашова встретилась с врачом-педиатром Бахтияром Абсаматовым, который до этого неоднократно критиковал работу минздрава.

На встрече они обсудили вопросы своевременной выплаты компенсаций и повышения зарплат медикам, включая пересмотр механизма начисления отпускных.

Кроме того, они обсудили вопросы организации пунктов «сортировки» заболевших для быстрого определения пациентов с подозрением на коронавирус и своевременное развертывание дополнительных коек для лечения пациентов с COVID-19.

Ранее глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев заявлял, что власти вовремя выплачивают компенсации медикам, заразившимся коронавирусом на работе.

«Когда я стал министром, компенсации выплатили 100 врачам, а сейчас деньги получили 1 400 медиков […] Деньги у нас есть, как только получаем протокол — выплачиваем. Наверное вы обратили внимание, что медики не выходят на митинги, как раньше», — сказал чиновник 12 июля.

Компенсации медикам

Постановление о компенсациях медикам приняли в мае 2020 года — согласно ему, медикам, заболевшим COVID-19 на работе, государство выплачивало по 200 тысяч сомов. Семьям умерших от пандемии медиков — по 1 млн сомов.

Затем экс-президент Сооронбай Жээнбеков подписал новый закон, согласно которому с 1 января 2021 года медики, заразившиеся COVID-19 работая в красной зоне, получают по 75 тысяч сомов. По новому документу семья умершего медика должна получить порядка 2 млн 800 тысяч сомов.

Сами медработники не раз рассказывали о том, что получить компенсации от властей очень сложно — есть бюрократия и сложности при сборе документов.

Кроме того, по словам медиков и их родственников, власти не рассматривают или откладывают их документы на получение компенсаций.

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16 апреля 2021 года медики, которые так и не получили обещанную компенсацию в размере 200 тысяч сомов, вышли на митинг к Дому правительства. Они заявили, что компенсации получают только «те, кто имеет нужных знакомых», а остальные медики так и не получили обещанных выплат.

На следующий день медиков принял тогдашний вице-премьер-министр Артём Новиков. Он тогда пообещал, что компенсации выплатят и для этого в бюджете предусмотрено 200 млн сомов.

В начале июля Минздрав сообщил, что с начала распространения коронавируса 1,5 тысячи заразившихся медработников получили по 200 тысяч сомов.По 1 млн сомов выплатили компенсации семьям 33 медиков, погибших от осложнений, вызванных COVID-19.