Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заложил капсулу под строительство жилого дома в Джалал-Абаде для силовиков. Об стало известно из видеосюжета телеканала «ЭлТр».

Во время закладки капсулы под строительство Ташиев рассказал, что жилой дом будет состоять из семи блоков, в котором будет 205 квартир.

«На строительство дома средства из госбюджета или бюджета госведомств не выделялись. Строительство осуществляется за счет спонсоров. В этом комплексе будут выделены квартиры нашим сотрудникам, военнослужащим Пограничной службы, а также 10 малоимущим семьям из Джалал-Абада», — рассказал журналистам Ташиев.

Кто именно выделил средства на постройку дома глава ГКНБ не сообщил.

Офис для ГКНБ от спонсоров

В июне 2021 года в Джалал-Абаде Ташиев уже закладывал капсулу для строительства здания местному управлению ГКНБ. Тогда информагентство «Кабар» сообщило, что на постройку здания спонсоры выделили около 100 млн сомов.

Капсулу под строительство управления Ташиев заложил вместе с полпредом области Абсаттаром Сыргабаевым и мэром города Эрнисбеком Ормоковым. Кроме этого, тогда же в агентстве сообщили, что в области планируется постройка жилого дома на 120 квартир для сотрудников ГКНБ.

Ремонт здания МВД от спонсоров

Спонсоры не первый раз оказывают поддержку силовым ведомствам Кыргызстана. Ремонт здания МВД также профинансировали спонсоры, о которых ничего не известно.

Об этом сообщила депутатка Наталья Никитенко, которая получила такой ответ от МВД на свой запрос. В ответ на это она заявила, что «силовые органы страны не должны ничего получать из рук загадочных спонсоров». По ее словам, «любой спонсор сегодня даст деньги, а завтра потребует их отработать».