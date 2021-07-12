Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли 11 пациентов с COVID-19. Шесть человек скончались в Бишкеке, один — в Оше.
По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 113 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
За сутки COVID-19 подтвердился у 1 330 человек. Больше всего случаев зафиксировано в столице.
- Бишкек —890;
- Ош — 18;
- Чуйская область — 116;
- Ошская область — 41;
- Таласская область — 15;
- Нарынская область — 23;
- Иссык-Кульская область — 46;
- Джалал-Абадская область — 71;
- Баткенская область — 110.
По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 140 978 случаев заражения коронавирусом.
За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 763 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровел 118 771 пациент.
За сутки среди медиков выявили 42 новых случая заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 5 920 медработников, из которых выздоровели всего 5 154.
Также штаб сообщил, что на 12 июля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 4 694 пациента, из них 1 358 — в тяжелом состоянии. Кроме того, еще 14 240 человек лечится амбулаторно.