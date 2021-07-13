В Бишкеке в гипермаркете «Глобус» неизвестный мужчина напал на женщину — ударил её по лицу и скрылся. В милиции начали досудебное производство по статье «Мелкое хулиганство». Что случилось? 12 июля пользовательница фейсбук Тина Самсонова сообщила, что на её подругу напал неизвестный мужчина в гипермаркете «Глобус» на Южной магистрали. «Он стоял слишком близко, его попросили чуть подвинуться, в ответ — хамство. Попросили так не разговаривать, получила пощечину», — написала она.

Сама пострадавшая в интервью «Апрелю» сообщила, что изначально никакого конфликта не было. Когда она подошла к терминалу и попросила мужчину подвинуться, тот ничего не отвечая ударил её и затем скрылся.

Пострадавшая предполагает, что мужчина может быть бывшим сотрудником МВД.

Кроме того, по её словам, после публикации видеозаписей в соцсетях с ней связался парень, который представился сыном нападавшего.

«Он попросил не раздувать конфликт, решить все мирно и удалить все публикации. Сумму ущерба нападавший оценил в 60 тысяч сомов», — рассказала она журналистам.

Что говорит милиция?

В УВД Октябрьского района Бишкека «Клоопу» сообщили, что пострадавшая обратилась в милицию 12 июля с просьбой принять меры в отношении неизвестного мужчины, который «в ходе словесной перепалки, выражаясь нецензурной бранью нанёс ей телесные повреждения».

«Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по статье “Мелкое хулиганство” Кодекса о проступках. В части полученных телесных повреждений, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой сообщим дополнительно», — добавили в УВД.