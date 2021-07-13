Спустя два месяца после вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области кыргызские власти отчитались о том, как идут выплаты компенсаций пострадавшим гражданам.

По информации первого зампреда кабмина Айбека Джунушалиева, озвученной на брифинге, в общей сложности на выплату компенсаций из республиканского бюджета выделяется 51 млн 556 тыс сомов.

«На сегодня 27 семей погибших получили по миллиону сомов. Конечно, есть определенные процедуры, которые надо пройти для получения выплат. Эти 27 семей полностью их прошли, компенсации остальным семьям будут выплачены по мере завершения этих процедур», — заверил чиновник.

Также, по его словам, 67 пострадавших получили компенсацию от 50 до 100 тысяч сомов в зависимости от тяжести ранений.

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Джунушалиев также рассказал, что компенсации положены и пострадавшим предпринимателям. Чиновник сказал, что МЧС, минэкономфин и комиссии, оценивавшие ущерб на местах, по-разному рассчитывали потери.

«Сумма ущерба, которую представили местные органы власти, оказалась на порядок выше той, которую рассчитали МЧС и Министерство экономики и финансов. Было принято решение утвердить цифры, представленные местными органами власти. Согласно их данным, сумма ущерба составила 1 млрд 305 млн 994 тысячи сомов», — отметил зампред кабмина.

Было принято решение о том, чтобы все бизнесмены получили одинаковую компенсацию — при этом ее сумма озвучена не была. Пока желание получить компенсации изъявили 76 человек.

«Дополнительно предпринимателям будут предложены беспроцентные кредиты в размере 200 тысяч сомов. При предоставлении кредитов во внимание не будет приниматься нахождение заемщика в “черном списке”, чтобы все 76 предпринимателей могли получить кредиты беспрепятственно», — заверил он.

Конфликт на границе

Приграничный конфликт в Баткенской области начался 28 апреля, когда граждане Кыргызстана и Таджикистана закидали друг друга камнями. 29 апреля военные обеих стран применили свое вооружение.

По предварительным данным, конфликт разгорелся из-за камер видеонаблюдения, которые установила таджикская сторона на водозаборе «Головной».

По данным минздрава, во время конфликта на границе погибли 36 кыргызстанцев и 190 получили ранения различной степени тяжести. Из мест приграничного конфликта были эвакуированы более 40 тыс человек.

Полного прекращения огня со стороны двух стран удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

Со стороны Таджикистана информацию о погибших и раненых озвучили 6 мая. Всего, по данным властей соседней страны, в ходе вооруженного конфликта погибли 19 человек, ранения получили 87 таджикистанцев.

В Баткенской области были сожжены и разрушены более ста домов, три пограничных поста, две школы, один детсад, одно медучреждение, здание милиции, десять заправочных станций, восемь магазинов, четыре торговых точки, четыре соцобъекта и пять других государственных зданий. Некоторые поселения были полностью разрушены.

В начале июня ряд кыргызстанских правозащитников, общественных организаций и юристов обратился к прокурору Международного уголовного суда (МУС). Они просили инициировать расследование действий военнослужащих и главнокомандующих Таджикистана «по факту совершения военных преступлений против мирного населения» Кыргызстана.

15 июня стало известно, что его зарегистрировали в канцелярии МУС. Однако администрация президента Жапарова обвинила правозащитников в «создании напряженности» между Кыргызстаном и Таджикистаном.

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