Пресс-служба минздрава сообщила, что в 2021 году четыре фармкомпании были оштрафованы на 112 тысяч сомов за необоснованное завышение цен в период чрезвычайной ситуации.

В Департаменте лекарственных средств при минздраве два раза в неделю проводят мониторинг цен на препараты, которые используются при коронавирусе. В списке мониторинга всего 69 препаратов.

«Результаты проводимого мониторинга указывают, что цены на лекарства в целом сохраняют стабильность. […] Абсолютное большинство фармкомпаний относятся с пониманием к необходимости обеспечения доступности лекарств в период пандемии COVID-19», — отметили в минздраве.

В 2020 году во время вспышки коронавируса в Кыргызстане наблюдался дефицит лекарств, которыми лечили пациентов с COVID-19.

Тогда же цены на эти жизненно необходимые лекарства подскочили в несколько раз. Правоохранительные органы находили спекулянтов, которые перепродавали лекарства с огромной наценкой.

Финпол, который тогда еще существовал, проводил рейды по аптекам, завышавшим цены на лекарства. Было начато несколько досудебных производств в отношении руководителей крупных фармкомпаний Кыргызстана.