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Пресс-служба МЧС сообщила, что 12 июля селевые потоки в селе Жаны-Жол Джалал-Абадской области унесли восемь человек, двое из которых дети.

Поиски пропавших в результате селевых потоков в Джалал-Абадской области. Фото: МЧС

По данным ведомства, шесть из восьми человек найдены мертвыми. Поиски двух детей продолжаются. К поисковым работам привлекли более 20 спасателей МЧС, 7 сотрудников милиции и 40 местных жителей.

В МЧС также сообщили, что примерно в 18:00 из-за селей были затоплены дворы двух домов и внутренняя дорога, ведущая к пастбищу в селе Жаны-Жол. Селевые потоки также разрушили в селах Ак-Жол и Жолборсту дороги и мосты.

Позже президент Садыр Жапаров поручил кабинету министров в кратчайшие сроки принять меры по ликвидации последствий селевого потока. Вместе с этим он поручил оказать поддержку пострадавшим в результате стихийного бедствия.