Адвокат президента сети школ «Сапат» Орхана Инанды Халил Ибрагим Йылмаз в интервью радио «Азаттык» рассказал подробности похищения своего подзащитного.

Также он заявил, что информация турецких СМИ о том, что Инанды признал свою вину — неверна.

Похищение

По словам адвоката, Инанды был похищен тремя мужчинами кыргызской национальности, которых глава сети лицеев «Сапат» не знает.

«Это могла быть кыргызская милиция, сотрудники спецслужб или другая группа. […] Они завязали ему глаза сразу после того, как захватили. С завязанными глазами его везли на машине пять-шесть часов, а затем посадили в самолет. Он не знает, где его посадили в самолет: в Кыргызстане, в Казахстане или в Таджикистане. На следующий день после похищения он уже был в Турции», — рассказал адвокат.

Инанды пропал 31 мая в Бишкеке, 5 июля президент Турции сообщил, что турецкие спецслужбы доставили главу сети лицеев в страну.

«Он не признал вину»

Йылмаз также рассказал, что Инанды не признал свою вину и не стал сотрудничать со следствием. При этом он открыто ответил на вопросы следователей о своей деятельности в Кыргызстане. Он рассказал об организации и финансировании школ.

«Не сожалею о своей работе, если будет возможность, то буду и дальше этим заниматься, я дал образование детям», — передает слова Инанды его адвокат.

По словам Йылмаза, президент «Сапата» разъяснил все то, чем занимался в Кыргызстане. Его показания заняли 89 страниц.

«Некоторые СМИ утверждают, что тем самым он признал свою вину. […] Но там ни единого слова о том, что он в чем-то виноват. Он утверждает, что не нарушал законов и не признает вины. А то, что пишут некоторые СМИ – это пропаганда», — заявил Йылмаз.

Он также отметил, что обвинения Орхану Инанды еще не предъявлены. Следствие будет идти три месяца.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что 12 июля суд в Турции арестовал Инанды по подозрению в управлении вооруженной террористической организацией. Также в СМИ сообщалось, что Инанды признал, что он состоит в организации ФЕТО, но не признал ее террористической.

Состояние Инанды

Адвокат рассказал, в каком состоянии сейчас Орхан Инанды.

«Он попросил меня передать, что со здоровьем у него все в порядке и настроение хорошее. На пытки он не жаловался, но видимо во время похищения в Кыргызстане ему нанесли телесные повреждения. Здесь оказывают психологическое давление, но он сказал, что физического вреда не причиняли», — сказал Йылмаз.

Он добавил, что 12 июля Инанды перевели из спецслужб в тюрьму Синджан в Анкаре.

«Он передал, что любит Кыргызстан и его народ. Он тревожится за судьбу школ», — сказал адвокат Орхана Инанды.

О пытках заявляла супруга Инанды — Рейхан.

Похищение Орхана Инанды

Президент образовательных школ «Сапат» Орхан Инанды пропал 31 мая в Бишкеке. Больше месяца его искали в Кыргызстане, и в других странах через Интерпол.

Но его местонахождении стало известно только 5 июля, когда сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично сообщил, что Инанды был доставлен в Турцию спецслужбами страны.

По его словам, Национальная разведывательная организация Турции (МИТ) захватила и доставила в Турцию «высокопоставленного члена террористической организации». Он также добавил, что кроме Инанды в Турцию доставили более 100 человек из разных стран в ходе спецоперации.

Образовательную сеть «Сапат» в Турции связывают с движением религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена — ФЕТО*, которое признано в Турции террористическим.

*ФЕТО — в переводе с турецкого «Террористическая организация Фетхуллаха». В 2016 году власти Турции обвинили это движение в попытке переворота и признали террористическими организациями учреждения, созданные Гюленом.

Читать по теме: