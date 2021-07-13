В селе Бостери Иссык-Кульской области 11 июля задержан член ОПГ, вымогавший деньги у предпринимателей. Об этом «Клоопу» сообщил пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

По информации, предоставленной Усубакуновым, в ОВД Иссык-Кульского района поступила жалоба, о вымогательстве с применением силы со стороны членов ОПГ.

«Оперативно-следственная группа в ходе следственных мероприятий определила подозреваемых. На основании этого были задержаны трое жителей села Бостери. Одному 27 лет, а другому 24», — сказал он.

При обыске автомашины марки «Инфинити», которая принадлежит задержанному, было обнаружено 12 граммов наркотиков и пистолет 16-го калибра. Заказана судебно-химическая и судебно-баллистическая экспертиза.

Милиция начала расследование по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта», подозреваемые водворены в ИВС.

Ранее, 14 июня в ГКНБ сообщили, что в Оше, был задержан активный участник организованной преступной группы Кадыр Досонов, известный под псевдонимом «Дженго». Его задержали в рамках досудебного производства по статье «Вымогательство».

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