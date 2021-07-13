Майрамбубу Бектурганова вместе в мужем уже 12 лет приводит сюда стада жителей Кочкорского района. Это потомственное – родители Майрамбубу тоже были пастухами. Жизнерадостное смуглое лицо женщины сразу мрачнеет, как только речь заходит о проблемах выпаса.

«Вот уже три года, как пастухи нашей сельской управы не могут спокойно разместиться на жайлоо. В прошлом году жители Нарынского района не пустили сюда наших пастухов, перекрыв дорогу. Пять дней с вещами и детьми мы провели на улице. Был дождь, у нас закончилась еда, хлеб заплесневел, а мы сами были измотаны» — вспоминает она.

Тогда, продолжает Майрамбубу, некоторым пастухам пришлось уйти на другое пастбище, где места тоже хватало не всем – скот из разных стад постоянно смешивался.

«Каждый день пастухи были заняты тем, что искали и разделяли животных. Там не было питьевой воды и люди пили воду из болота, — говорит она и добавляет, что скитания ее семьи в тот раз продолжились. – Зла не хватает, что пять пастухов не могут поместиться в Кыргызстане».