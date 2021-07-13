На зеленом холме Чагылган посреди пастбища Кум-Бель необычайно людно.
«В чем виноваты простые люди?» – вопрошает одна из женщин, опираясь на трость. Здесь собрались пастухи из двух районов Нарынской области – Кочкорского и Нарынского. Пока их дети играют друг с другом неподалеку, они обсуждают, как им всем уживаться на одном жайлоо.
Пастбище Кум-Бель находится в полутора часах езды от Нарына. Территориально оно расположено в Нарынском районе, однако еще в 1958 году власти передали его в долгосрочное пользование пастухам Кочкорского района. Этот срок должен был истечь еще в 2020 году, но в минсельхозе его продлили еще на 10 лет. Сейчас на Кум-Беле свой скот пасут жители обоих районов.
Майрамбубу Бектурганова вместе в мужем уже 12 лет приводит сюда стада жителей Кочкорского района. Это потомственное – родители Майрамбубу тоже были пастухами. Жизнерадостное смуглое лицо женщины сразу мрачнеет, как только речь заходит о проблемах выпаса.
«Вот уже три года, как пастухи нашей сельской управы не могут спокойно разместиться на жайлоо. В прошлом году жители Нарынского района не пустили сюда наших пастухов, перекрыв дорогу. Пять дней с вещами и детьми мы провели на улице. Был дождь, у нас закончилась еда, хлеб заплесневел, а мы сами были измотаны» — вспоминает она.
Тогда, продолжает Майрамбубу, некоторым пастухам пришлось уйти на другое пастбище, где места тоже хватало не всем – скот из разных стад постоянно смешивался.
«Каждый день пастухи были заняты тем, что искали и разделяли животных. Там не было питьевой воды и люди пили воду из болота, — говорит она и добавляет, что скитания ее семьи в тот раз продолжились. – Зла не хватает, что пять пастухов не могут поместиться в Кыргызстане».
Из-за постоянных переездов с пастбища на пастбище в тот год семья Майрамбубу потеряла шесть коров, которых ее муж и дети искали целых десять дней. Также в стаде погибло несколько овец.
В этом году ассоциации пользователей пастбищ двух айыл окмоту, которые спорят из-за жайлоо, договорились о том, что семь пастухов Кочкорского района смогут пользоваться пастбищем Кум-Бель. Однако по соглашению, пасти на нем они могут не более 500 овец.
«В прошлом году у нас скот был худым, коровы еле дошли в деревню. Похоже, в этом году будет так же, – предполагает Майрамбубу. – Нашим семи пастухам не хватает одной долины. А трава скоро закончится».
«Такие споры иногда заканчиваются смертью»
«Если в этом году пастухи Кочкора приведут больше животных, чем согласовано, мы обязательно примем меры. Такие споры иногда заканчиваются смертью, – грозится пастух из Нарынского района Доолотбек Сманбаев, поправляя крепкой рукой калпак на голове. – Если вовремя не решить проблему пастбищ, к 2030 году ситуация будет критической».
Он утверждает, что год назад пастухи из его района вынужденно пошли на конфликт с жителями Кочкора.
«В прошлом году была засуха и трава перестала расти. Мы не впустили кочкорских пастухов из-за того, что у нас самих много скота, а пастбищ не хватает. На самом деле, пастбище в Кум-Бель соответствует только поголовью скота одного моего села Жерге-Тал, а сюда приводят стада сразу с двух районов», — объясняет Доолотбек.
Сманбаев пасет скот на пастбище Кум-Бель уже 30 лет. Он вспоминает, какой густой была здешняя трава в тот год, когда он попал сюда впервые. Сейчас же ему приходится возить на пастбище сено из родного Жерге-Тала, чтобы его лошадям хватило корма. Но их рождаемость все равно снизилась.
Доолотбек считает, что пастбище уже сильно деградировало, а если жители двух районов продолжат использовать его до 2030 года, оно вовсе придет в негодность и будет восстанавливаться не менее 30 лет.
В Кум-Беле все спокойно?
Полпред правительства в Нарынской области Сабыркул Ашимбаев считает, что сейчас проблем с выпасом скота на пастбище Кум-Бель нет. Все конфликты, говорит он, были вызваны недопониманием и тем, что местные жители не знали о продлении разрешения кочкорским пастухам пользоваться жайлоо до 2030 года.
«Управление пастбищ самостоятельно решило это сделать, а люди не знали об этом. Из-за этого возник конфликт. […] Мы провели разъяснительную работу среди населения, на данный момент проблем нет», – говорит он.
Вопрос же деградации пастбищ, по заверениям чиновника, будет «достойно решен» после обсуждения с местными властями, губернаторами и пастбищными комитетами.
Руслан Асаналиев, председатель Ассоциации пользователей пастбищ села Жерге-Тал, говорит, что перевыпас – не единственная причина деградации жайлоо.
«Раньше на берегу этой реки жили пастухи. Земля была ровной и покрыта зеленой травой», – вспоминает он, стоя на берегу реки Кум-Бель, имя которой получило многострадальное пастбище.
Но теперь берег реки выглядит иначе – он завален грудами камней. Виновники, говорит Асаналиев, – золотодобытчики, которые работали здесь с начала 90-х. В 2012 году местные жители выступили против трех золоторудных компаний и выгнали их, а земля осталась перекопанной и безродной.
Сейчас, считает он, спасти пастбище можно только одним способом – введя 50-процентный мораторий на выпас скота на нем.
Но местным жителям, которым пока не хватает и целого пастбища, эта идея вряд ли понравится.
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