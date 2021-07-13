Министерство экономики и финансов сообщило, что в бюджете страны ведомство дополнительно предусмотрело 2 млрд 249 млн сомов на мероприятия по борьбе с коронавирусом.

В частности, из этих средств произведут выплату компенсаций медикам из «красных зон» и закупку вакцин от COVID-19.

В минэкономфине отметили, что сумму смогли выделить за счет доходов, поступивших в республиканский бюджет в первом полугодии 2021 года.

Выплаты компенсаций медикам

Сейчас за сутки работы в красной зоне врач получает 3 000 сомов, медсестра — 2 500, а младший медперсонал — 2 200 сомов.

Кроме того, с 1 января 2021 года медики, заразившиеся COVID-19 работая в красной зоне, получают по 75 тысяч сомов. А семья умершего медика от осложнений вызванных COVID-19 должна получить 2 млн 800 тысяч сомов.

Ранее глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев заверил, что власти выплачивают компенсации медикам своевременно и без задержек.

Однако, сами медики не раз жаловались на то, что получить компенсации от властей очень сложно — есть бюрократия и сложности при сборе документов. Кроме того, по словам медиков и их родственников, власти не рассматривают или откладывают их документы на получение компенсаций.

Из-за этого зампредседательница кабмина Жылдыз Бакашова 12 июля поручила отделу здравоохранения и социальной защиты администрации президента проработать решение по выплате компенсаций.

В начале июля минздрав сообщил, что с начала распространения коронавируса 1,5 тысячи заразившихся медработников получили по 200 тысяч сомов.По 1 млн сомов выплатили компенсации семьям 33 медиков, погибших от осложнений, вызванных COVID-19.

Закупка вакцин

В Кыргызстан 11 июля доставили 1 млн 250 тысяч доз китайской вакцины от коронавируса Sinopharm. 1,1 млн — правительство Кыргызстана закупило. Остальные 150 тысяч доз препарата страна получила бесплатно.

При этом в кабмине не сообщали, сколько средств и из каких источников было выделено на закупку вакцины.

До этого Кыргызстан в основном получал от Китая и России их вакцины Sinopharm и «Спутник V» в качестве гумпомощи.

11 июля председатель кабмина Улукбек Марипов сообщил, что в августе власти закупят ещё 1 млн 250 тысяч доз вакцины Sinopharm. Хотя до этого его заместительница Жылдыз Бакашова говорила, что 1 млн 250 тысяч доз препарата доставят до конца июля.

Уже 12 июля глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев на заседании профильного комитета парламента сообщил, что Всемирный банк выделит Кыргызстану $20 млн на борьбу с COVID-19.

По его словам, половину средств предоставят в качестве гранта, а вторую половину в качестве кредита на 37 лет под 0,75% годовых.

«$19 млн мы потратим на товары и услуги в борьбе с COVID-19. В том числе на $17 млн закупим вакцину и необходимые компоненты, на оборудование потратим $986 тысяч, на утилизацию мусора — $450 тысяч, на ремонт зданий — $750 тысяч и $600 тысяч на информационную кампанию», — сказал министр.

Вакцинация в Кыргызстане

В Кыргызстане пока доступны всего две вакцины — российская «Спутник V» и китайская Sinopharm. Обе вакцины доступны для граждан бесплатно. Однако, несмотря на то, что кампания по вакцинации населения началась в Кыргызстане еще 29 марта, ее темпы низкие.

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О плохой кампании по вакцинации населения ранее уже говорил глава кабмина Улукбек Марипов. На заседании 24 июня он раскритиковал минздрав за долгие вопросы с поставками препарата и заключением договоров.

«У нас очень низкий процент вакцинированных, более 2 млн граждан, находящихся в зоне риска, необходимо вакцинировать», — заявил он.

Вместе с этим на фоне низких показателей по вакцинации в стране начался третья волна COVID-19 и наблюдается резкий рост заражений коронавирусом.

По данным минздрава, на 7 июля по стране первую дозу вакцины получили свыше 131 тысячи человек — это менее 2% населения страны.

За время пандемии в Кыргызстане выявили 142 270 случаев заражения коронавирусом. От осложнений вызванных COVID-19 скончались 2 123 пациента.