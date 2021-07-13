ГРС пояснила, как следственно-осужденный год назад за разжигание розни Даниэль Ажиев смог получить водительские права. Мужчину отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу в августе 2020 года.

Но 4 июня 2021 года он смог получить водительское удостоверение, после чего его заметили за рулем в Бишкеке. Ажиев даже попал в поле зрения инспекторов УПСМ ГУВД Бишкека.



Пресс-служба ГРС пояснила, что Ажиев сдал все необходимые экзамены и предоставил документы о том, что не стоит на учете в РЦПЗ.

«Медицинская справка подтверждена печатями наркологического и психиатрического диспансера с отметками, что Ажиев Даниэль Чынгызович на учете не состоит. Медицинское заключение выдано центром семейной медицины №6 Бишкека. В связи с чем сотрудниками госучреждения “Унаа” было сформировано заявление на выдачу водительского удостоверения национального образца и выдано водительское удостоверение», — говорится в заявлении ГРС.

Ведомство отметило, что ГП «Унаа» не имеет полномочий проводить проверки «законности прохождения медицинского освидетельствования (наркологическое, определение психического здоровья, проверка зрения)». То есть, иначе говоря, оно не обязано проверять подлинность документов, которые предоставляют будущие получатели водительских прав.

Кто такой Даниэль Ажиев

Даниэль Ажиев — вебкам-бизнесмен. В 2018 году он был задержан за организацию вебкам-студии у себя в квартире. После съемок мужчина шантажировал девушек тем, что у него на телефоне есть видеозаписи их работы.

Против организатора вебкам-студии было возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление или сбыт порнографических предметов». Тогда он признал вину и был оштрафован на 30 тысяч сомов решением Октябрьского районного суда.

В конце марта 2020 года, когда в Кыргызстан пришла пандемия коронавируса, он сообщил, что выделил 7 млн сомов для помощи людям. Тогда многие пользователи раскритиковали бизнесмена, назвав его деньги «грязными». Ажиев записал в ответ видео, где заявил, что продолжает заниматься порнобизнесом и организацией вебкам-студий.

«Вы, кыргызский народ, конченные долбоебы, все шесть миллионов! Чтобы помочь человеку, я что, обязательно должен по халалу работать? […] Вы неудачники, вы работаете за 15 тысяч сомов в месяц и пишете такие умные комментарии. Если вы умные, почему вы не шестизначные», — сказал Ажиев.

Спустя два дня МВД сообщил о его задержании по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды посредством сети интернет».

В ведомстве отмечали, что во время записи своего видеообращения Даниэль Ажиев находился под воздействием марихуаны.

Позже Первомайский райсуд вынес решение о нахождении Ажиева в СИЗО-1 до окончания следствия.

Но в обществе задержание Ажиева связали с высказываниями в адрес депутата горкенеша Темирлана Токобекова — сына депутата парламента Алиярбека Абжалиева. Депутат Абжалиев — сват президента Жээнбекова.

В своем видеообращении он обвинил Токобекова в том, что тот не возвращает ему крупную сумму денег и добавил, что был свидетелем того, как Токобеков подкупал избирателей на выборах в горкенеш.

«Я помню, как 30 пацанов давали по 1000 сомов, я помню как вы на 570-х [Лексусах] пачками-пачками по 1000 сомов раздавали. Я помню, я ходил рядом, я видел, по сколько вы раздавали каждому человеку, как и что покупали», — сказал он.

Кроме того, Ажиев упомянул аварию с участием Токобекова, в которой погибли четыре человека. Ажиев заявил, что авария случилась по вине Токобекова.

Позже стало известно, что Даниэля Ажиева отправят на принудительное лечение в психдиспансер. Это «Азаттыку» подтвердили его родственники.

Они сказали, что в ходе следствия обвиняемому в разжигании розни Ажиеву провели психиатрическую экспертизу и решили, что он нуждается в лечении.

ГСИН сообщила, что Ажиева отправят в психиатрическую больницу в селе Кызыл-Жар Джалал-Абадской области.