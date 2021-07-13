Спортсмены олимпийской сборной Кыргызстана 13 июля продемонстрировали новую парадную форму в которой они выступят в Токио. Костюмы спортсменам подготовил Дом моды Dilbar, который шил форму и к Олимпиаде 2016 года в Рио.

Фото: AKIpress

В Национальном олимпийском комитете (НОК) Кыргызстана kaktus.media сообщили, что на подготовку формы не тратили средства из бюджета, а спонсором выступил сам НОК.

«Концепция формы включает кыргызский и японский колорит. Стоимость одного комплекта составила 95 тысяч сомов. В него входят сюртук, обувь, головной убор, платье для девушек, шарф и другое», — рассказал генеральный секретарь НОК Саламат Эргешов.

В новой форме спортсмены встретились с председателем кабинета министров Улукбеком Мариповым, который вручил капитану команды флаг Кыргызстана.

*Традиционно флаг олимпийской сборной перед играми передает глава государства. Однако, из-за того, что президент Садыр Жапаров сейчас находится на удалёнке (у его телохранителя был обнаружен COVID-19) флаг вручил Марипов.

Летние Олимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, но Международный олимпийский комитет перенёс игры на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Так Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа.

Всего у Кыргызстана на данный момент 18 лицензий на Олимпийские игры в Токио.