Пресс-служба мэрии города Ош сообщила, что в южную столицу 12 июля доставили китайскую вакцину против коронавируса Sinopharm.

Фото: пресс-служба мэрии города Ош.

По информации мэрии, для города Ош по первому этапу доставлено 50 тысяч доз вакцины, еще 85 тысяч доз распределят по Ошской области. Всего планируется, что Ош получит 110 тысяч доз препарата, а для области выделят 175 тысяч доз.

Кампания по вакцинации в Кыргызстане началась еще в марте этого года. Однако активную вакцинацию населения начали начали 12 июля, после того как в страну прибыла вторая партия вакцины Sinopharm в размере 1 млн 250 тысяч доз.

После этого президент Садыр Жапаров поручил всем министерствам и ведомствам вакцинировать всех сотрудников вплоть до работников айыл окмоту.

Для массовой вакцинации населения власти развернули по всей стране около 900 прививочных пунктов. Вакцина доступна для всех желающих абсолютно бесплатно.

Вакцинация кыргызстанцев идет на фоне начавшейся третьей волны COVID-19. Всего с начала кампании по вакцинации первую дозу вакцины против коронавируса получили 131 тысяча человек, а второй дозой привились 85 тысяч человек.

Также по данным минздрава на 13 июля, за время пандемии в стране зарегистрировали 142 270 случаев заражения COVID-19. Скончались в результате заражения коронавирусом 2 123 пациента.