Иллюстратор Нурбек Насыранбеков в своих соцсетях опубликовал иллюстрацию, посвящённую спонсорам ГКНБ. На ней изображены игроки футбольной команды, которые говорят своему тренеру, что решили уйти в ГКНБ из-за того, что «там спонсоры лучше».

Иллюстрация: Нурбек Насыранбеков

Ранее глава Госкомитета Камчыбек Ташиев сообщил, что в Джалал-Абаде сотрудникам спецслужбы построят жилой дом за счет неких спонсоров. Жилой дом будет состоять из семи блоков, в котором будет 205 квартир.

«На строительство дома средства из госбюджета или бюджета госведомств не выделялись. Строительство осуществляется за счет спонсоров. В этом комплексе будут выделены квартиры нашим сотрудникам, военнослужащим Пограничной службы, а также 10 малоимущим семьям из Джалал-Абада», — рассказал журналистам Ташиев.

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