Пандемия COVID-19 значительно повлияла на жизнь кыргызстанцев и всего мира. Эксперты, врачи и Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) делают ключевую ставку в борьбе с пандемией на вакцинацию населения.

Вакцинация населения поможет снизить темпы распространения вируса. Прививка также помогает вакцинированным легче перенести заболевание.

Тем временем в Кыргызстане кампания по вакцинации началась еще в марте 2021 года, но ее темпы не так стремительны, как ожидалось.

Вместе с этим часть граждан сомневается, стоит ли получать вакцину — ведь они уже переболели COVID-19 и имеют антитела, которые выработал организм.

Такой же аргумент использует и президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Еще в марте, с началом вакцинации, в пресс-службе главы страны сообщали, что Жапаров переболел коронавирусом и его организм выработал достаточно антител, чтобы не получать вакцину.

При этом Галина Байтерек, будучи пресс-секретарем Жапарова, тогда добавила, что президент получит вакцину, если уровень его антител снизится.

Затем уже 30 июня глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев в интервью изданию АКИpress сказал, что у Жапарова достаточный уровень антител. Добавив, что если показатели антител у президента будут меньше, то он предложит ему вакцинироваться.

К середине июля ситуация с антителами президента не изменилась — в аппарате Жапарова журналисту «Клоопа» рассказали, что если президент будет вакцинироваться, то об этом сообщат дополнительно.

Что говорят ВОЗ и эксперты об антителах?

Всемирная организация здравоохранения все еще продолжает исследование антител, которые вырабатывает организм человека, переболевшего COVID-19.

В организации отмечают, что уровень антител у всех людей разный. У пациентов с тяжелой формой заболевания более высокий уровень антител, а у тех, кто переболел в легкой форме или бессимптомно более низкий.

Но при этом исследователи со всего мира пока не пришли к единому мнению о том, насколько долго полученные антитела в результате болезни находятся в организме человека. Также неизвестно, насколько эффективно они защищают от вируса.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в интервью изданию ТАСС рассказала, что наличие антител не говорит о том, что вакцина нанесет вред человеку.

«Антитела есть разные и большинство стандартных тестов, которые используют в клинических условиях, не определяют нейтрализующих коронавирус антител», — сказала Вуйнович.

Она добавила, что для определения наличия высокого уровня иммунитета, который может противостоять вирусу, требуется научная лаборатория со специфическими тестами. И в такой лаборатории должны работать высококвалифицированные специалисты.

«Так что рекомендацией ВОЗ пока остается не делать тесты на антитела, они не скажут вам много, возможно они вас успокоят», — пояснила представитель ВОЗ.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) также, как и в ВОЗ, придерживаются мнения, что стоит вакцинироваться против COVID-19, несмотря на наличие антител.

Кроме этого, данные «Центра исследования рака Фреда Хатчинсона» в Сиэтле говорят о том, что антитела, приобретенные человеком от вакцины, эффективнее нежели антитела, полученные от болезни.

Вакцинация в Кыргызстане

Кампания по вакцинации населения в Кыргызстане началась еще в марте 2021 года. Но в активную фазу она вступила только 12 июля, после того как в страну доставили вторую партию вакцины Sinopharm.

Сразу после этого президент Садыр Жапаров дал поручение ведомствам привить всех сотрудников госорганов вплоть до айыл окмоту. Вместе с этим по всей стране развернули около 900 пунктов вакцинации, где прививку могут получить все желающие бесплатно.

По данным минздрава, на 13 июля, первую дозу прививки против COVID-19 получила 131 тысяча человек, второй дозой привились 85 тысяч граждан.

Также, по информации ведомства, за все время пандемии в стране выявили 142 270 случаев заражения коронавирусом. Скончались в результате осложнений от коронавируса 2 123 пациента.