Участники пресс-конференции.

Президент Национальной академии наук Мурат Джуматаев на пресс-конференции 13 июля заявил, что Ботанический сад им.Гареева нуждается в охране Внутренних войск МВД. По его словам, это обеспечило бы порядок и решило бы общественную и пожарную безопасность.

«Мы неоднократно обращались в МВД, аппарат правительства по поводу специальной охраны, но вопрос до сих пор остается нерешённым. Командование МВД по спецохране ответило нам отрицательно», — сказал Джуматаев.

Сотрудники Академии наук и Ботсада отметили, что с наступлением весны на территории ботанического сада учащаются пожары, фиксируются грабежи, массовые драки, кражи и случаи с летальным исходом.

«Штат охранников научного учреждения не в силах обеспечить безопасность и охватить под наблюдение всю территорию, а спецохрана обеспечила бы общественную безопасность и пожаробезопасность», — считает Джуматаев.

Начальник отделения пожаротушения Октябрьского района Турар Мукамалиев заявил, что за 6 месяцев на территории Ботсада произошло 42 пожара.

И.о. директора Ботсада Гулайым Донбаева считает, что большинство пожаров в Ботсаду происходит из-за поджогов.

«Мы уверены, что это именно поджоги, так как всегда пожары происходят в вечернее время, когда нет жары – это в 7-8 часов. Причем это происходит несколько раз в день», — сказала она.

Ботанический сад

Ботанический сад был основан в 1938 году. Сейчас это самая большая зеленая зона Бишкека. На сегодняшний день сад занимает 151 га. Там собрано более 2 тыс. видов и форм древесных и кустарниковых растений, более 3,5 тыс. цветочно-декоративных, оранжерейных, травянистых и более 8 тыс. новых форм и сортов плодовых растений. По богатству видового состава Ботанический сад занимает 1 место в Центральной Азии и ведущее место в СНГ.

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