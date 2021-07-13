Представитель МВД Кыргызстана в России Нурлан Жанбаев в интервью изданию «Азаттык» рассказал подробности драки, о которой ранее сообщили российские СМИ.

По их данным, 11 июля в одном из районов Москвы произошла массовая драка между гражданами Кыргызстана и Таджикистана. Жанбаев факт подтвердил, и сообщил, что полиция Москвы уже возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство».

«Чтобы не было массовой драки, полиция доставила в отделения и граждан Кыргызстана, и граждан Таджикистана. Сейчас милиция проводит проверку», — сказал Жанбаев.

Также, по его информации, после драки были задержаны 103 человека, более 70 из них оказались кыргызстанцами. Жанбаев добавил, что во время драки один кыргызстанец получил ножевое ранение, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее российские СМИ сообщали о нескольких пострадавших в результате драки.