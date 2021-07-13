Генпрокуратура выявила ряд нарушений со стороны мэрии Оша при проведении тендера на покупку угощений для торжественного мероприятия. Об этом пишет ИА 24.kg со ссылкой на надзорный орган.

В Генпрокуратуре отметили, что муниципалитет нарушил законы «О бухгалтерском учете», «О госзакупках» и «О государственной гражданской службе и муниципальной службе».

«В связи с этим мэру Оша предложено устранить нарушения нормативно-правовых актов. Председатель комитета по делам молодежи и члены конкурсной комиссии привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщили в надзорном органе.

Что это за тендер?

В июне этого года мэрия Оша объявила тендер покупку самс, боорсоков, пирогов для торжественного мероприятия в честь открытия инновационного центра для молодежи.

Согласно тендеру, на праздничный стол для мероприятия намеревались потратить 312 тысяч сомов. В итоге тендер на поставку сладостей и угощений выиграла строительная фирма «Эр-Ас-компани», которая предложила самую низкую цену за это — 180 тысяч сомов.

Больше половины этой суммы — 100 тысяч сомов предусматривались на закупку боорсоков.

В мэрии Оша тогда уверяли, что объявляли тендер только на 35 тысяч сомов, а сумма возросла из-за технической ошибки — там появились лишние нули и запятые.

«Мы объявляли тендер на 35 тысяч сомов. Но на портале по ошибке было указано 350 тысяч. Там нули, запятые лишние. Мы еще не перевели деньги компании-победителю. Теперь аннулируем этот тендер и проведем заново», — сказал председатель комитета по делам молодежи мэрии Оша Иззатбек Берхмаматов.

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