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Российские СМИ 13 июля сообщили, что в одном из районов Москвы 11 июля произошла массовая драка между мигрантами из Центральной Азии.

По информации СМИ, в драке в районе Кузьминки участвовали мигранты из Кыргызстана и Таджикистана. В больницу с ножевыми ранениями доставили несколько пострадавших.

По данным издания «РенТВ», причиной драки стало то, что два уроженца Кыргызстана 11 июля получили ножевые ранения, а их друзья хотели отомстить другим мигрантам. В результате драка в одном из московских районов переросла в массовую потасовку.

При этом, издание «Интерфакс» сообщает, что в драке участвовали и граждане Узбекистана. Также по их данным, после массовой потасовки полиция Москвы задержала 20 участников драки из Центральной Азии. Всего по разным оценкам в массовой драке участвовали около 180-200 мигрантов.

По данным информационного телеграм-канала Baza, после драки задержаны были 60 человек.

На момент публикации записи в МИД Кыргызстана не сообщили подробностей инцидента.