Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли десять пациентов с COVID-19.

Бишкек — 7;

Иссык-Кульская область — 1;

Чуйская область — 1;

Ошская область — 1.

По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 123 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

Также за сутки выявили 1 292 новых случая заражения коронавирусом.

Бишкек — 720;

Ош — 38;

Чуйская область — 196;

Ошская область — 31;

Таласская область — 16;

Нарынская область — 23;

Иссык-Кульская область — 49;

Джалал-Абадская область — 101;

Баткенская область — 118.

Всего за время пандемии в Кыргызстане выявили 142 270 случаев заражения COVID-19.

Штаб сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 923 человека. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 119 694 пациентов.

За сутки среди медиков выявили 36 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 5 956 медработников, из которых выздоровели всего 5 076 медиков.

Штаб сообщил, что на 13 июля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 4 587 пациентов, из них 219 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 14 702 человек лечатся амбулаторно.