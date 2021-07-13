Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли десять пациентов с COVID-19.

  • Бишкек — 7;
  • Иссык-Кульская область — 1;
  • Чуйская область — 1;
  • Ошская область — 1.

По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 123 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

Также за сутки выявили 1 292 новых случая заражения коронавирусом.

  • Бишкек — 720;
  • Ош — 38;
  • Чуйская область — 196;
  • Ошская область — 31;
  • Таласская область — 16;
  • Нарынская область — 23;
  • Иссык-Кульская область — 49;
  • Джалал-Абадская область — 101;
  • Баткенская область — 118.

Всего за время пандемии в Кыргызстане выявили 142 270 случаев заражения COVID-19.

Штаб сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 923 человека. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 119 694 пациентов.

За сутки среди медиков выявили 36 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 5 956 медработников, из которых выздоровели всего 5 076 медиков.

Штаб сообщил, что на 13 июля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 4 587 пациентов, из них 219 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 14 702 человек лечатся амбулаторно.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА