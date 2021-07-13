Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли десять пациентов с COVID-19.
- Бишкек — 7;
- Иссык-Кульская область — 1;
- Чуйская область — 1;
- Ошская область — 1.
По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 123 человека, у которых был подтвержден коронавирус.
Также за сутки выявили 1 292 новых случая заражения коронавирусом.
- Бишкек — 720;
- Ош — 38;
- Чуйская область — 196;
- Ошская область — 31;
- Таласская область — 16;
- Нарынская область — 23;
- Иссык-Кульская область — 49;
- Джалал-Абадская область — 101;
- Баткенская область — 118.
Всего за время пандемии в Кыргызстане выявили 142 270 случаев заражения COVID-19.
Штаб сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 923 человека. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 119 694 пациентов.
За сутки среди медиков выявили 36 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 5 956 медработников, из которых выздоровели всего 5 076 медиков.
Штаб сообщил, что на 13 июля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 4 587 пациентов, из них 219 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 14 702 человек лечатся амбулаторно.