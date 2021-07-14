Бизнес-омбудсмен Робин Орд-Смит считает, что принятие новых Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов приведёт к ухудшению делового и инвестиционного климата в стране. Об этом он заявил на заседании профильного комитета парламента 14 июля.

«Я опасаюсь того, что если эти предложения войдут в той форме в которой они сейчас предложены, то у представителей бизнеса возникнет ощущение, что давление на них осуществляется даже больше, чем раньше. В частности, моя озабоченность касается того вопроса, что бизнес деятельность должна быть декриминализирована», — сказал бизнес-омбудсмен.

Кроме того, он отметил, что если кодексы будут приняты в нынешнем виде, то у бизнес-сообщества могут возникнуть опасения, что президентские указы насчет поддержки предпринимательства могут быть не выполнены.

В ответ Генпрокурор Курманкул Зулушев заявил, что бизнес-омбудсмен сделал «политическое заявление» и что предлагаемые кодексы по сравнению с действующими «со всех сторон гуманизированны».

«Вы сказали, что у бизнес-сообщества есть опасения, что эта редакция пройдет. Я бы попросил уважаемых участников слушаний — не пугайте бизнес-сообщество. Эти кодексы написаны при поддержке политики президента. В рамках поручений президента в Генпрокуратуре создано управление по защите инвесторов, скоро пройдет круглый стол, пригласим бизнес-омбудсмена и со всеми ассоциациями обсудим. Сейчас, если правоохранительные органы будут незаконно проверять, мы возбуждаем уголовные дела, и идет следствие», — сказал генпрокурор.

Робин Орд-Смит в ответ не согласился с его словами о политичности своих заявлений и подчеркнул, что институт бизнес-омбудсмена «не является политическим органом».

На это Зулушев возразил, что хоть институт бизнес-омбудсмена не является политическим органом, он «имеет статус и место в обществе».

Генпрокурор всё же пообещал, что рекомендации бизнес-омбудсмена рабочая группа по разработке кодексов изучит и обсудит.

Новые кодексы

Ранее Зулушев на заседании парламента говорил, что со сменой власти в Кыргызстане решили поменять и кодексы.

30 июня он вынес на первое чтение депутатам Жогорку Кенеша проекты новых Уголовного, Уголовно-процессуального кодексов и Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях против порядка управления от Генпрокуратуры.

Он отмечал, что они провели несколько заседаний, где обсуждали проблемы кодексов и пришли к выводу, что их нужно полностью изменить и вернуться к тем кодексам, которые использовались до 2019 года. На основе этого, в апреле создали экспертную группу для разработки новых редакций кодексов.

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Однако юристы и правозащитники неоднократно критиковали новые проекты кодексов, отметив, что они писались за закрытыми дверями и во многом похожи на кодексы 1997 года, где было много лазеек для коррупции, давления, пыток и других нарушений закона.

Они обратились к президенту Садыру Жапарову и шестому созыву парламента отложить реформу кодексов — потому что, по их мнению, реформа противоречит посланию и поручениям президента.

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