Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев на заседании Жогорку Кенеша 14 июля сказал, что в Кыргызстане нет принудительной вакцинации от коронавируса.

Так, Бейшеналиев ответил на вопрос депутата Улугбека Садикова, который просил о принудительной вакцинации населения.

По словам главы минздрава, в стране никого не принуждают вакцинироваться, а лишь просят об этом.

«В своем обращении президент Садыр Жапаров сказал, чтобы в качестве примера сотрудники министерств и госучреждений прошли вакцинацию. Это было не принуждение, а просьба», — пояснил Бейшеналиев.

Ранее Жапаров дал поручение всем ведомствам и сотрудникам госорганов вплоть до айыл окмоту пройти вакцинацию от COVID-19. При этом, сам глава государства все еще не получил вакцины. В его аппарате как и ранее ссылаются на то, что у Жапарова высокий уровень антител, защищающие его от вируса.

Однако ученые и Всемирная организация здравоохранения все еще изучают эффективность антител, полученных после коронавируса. Вместе с этим они рекомендуют получить вакцину несмотря на уровень антител в организме.

Кампания по вакцинации населения в Кыргызстане началась в конце марта 2021 года. Однако ее активная фаза начались лишь 12 июля после того как в страну доставили вторую партию китайской вакцины Sinopharm.

После этого, власти страны открыли около 900 прививочных пунктов по всей стране, где любой желающий может получить вакцину бесплатно. По данным минздрава на 14 июля, первую дозу вакцины получили 140 тысяч человек, а второй дозой привились 87 тысяч человек.

За время пандемии в Кыргызстане выявили всего 143 668 случаев заражения коронавирусом. Также за это время скончались 2 133 пациента с COVID-19.