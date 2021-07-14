Председательница правления совета директоров ОАО «Кыргызтелеком» Маралбу Бианки на пресс-конференции 14 июля сообщила, что из-за увольнения Замира Кожомуратова Фонд госимущества (ФУГИ) и ГКНБ оказывает давление на руководство компании. Кожомуратов — племянник главы Госкомитета Камчыбека Ташиева, который был в совете директоров и занимал должность вице-президента компании.

Маралбу Бианки и Улукбек Самыйбеков, фото: AKIpress

По словам Бианки, его уволили 24 мая из-за профессионального несоответствия, частых больничных, отпусков и командировок. Однако после этого, по её словам, на них оказывают давление, чтобы Кожомуратова восстановили в должности.

«В ФУГИ работает близкий родственник Кожомуратова — Машиев*, который оказывает давление. Более того, председатель ФУГИ Мирлан Бакиров попросил отменить решение в отношении Кожомуратова, “пока меня просят по-человечески и без протокола”», — рассказала она.

*Вероятно Бианки имела ввиду Медера Машиева. Он зампредседателя Фонда по управлению государственным имуществом.

По её словам, после этого её приглашали на допросы в ГКНБ и к главе ФУГИ Бакирову.

Другой член совета директоров компании Улукбек Самыйбеков отметил, что ещё при рассмотрении кандидатуры Кожомуратова у них были сомнения на счет его соответствия должности.

«Тогдашний глава совета директоров попросил проголосовать за Кожомуратова, сказав, что его кандидатура согласована с руководством страны. Мы взяли его на испытательный срок, но по прошествии 6 месяцев мы не увидели достаточных квалификационных качеств. Когда истек срок договора у одного из членов совета директоров, мы приняли решение сразу по 3 членам и прекратили их полномочия», — рассказал он.

По его словам, чтобы восполнить кворум Совета директоров они обратились к ФУГИ, чтобы они предоставили кандидатуры для рассмотрения. Но там не удовлетворили обращение и заявили, что член правления и вице-президент — это не одно и тоже.

«Они наше решение посчитали некомпетентным, на 6 пунктов обоснования. Таким образом, Кожомуратов с 24 мая 2021 года работает на должности вице-президента и необоснованно получает зарплату. Ежемесячно он получает 114 тысяч сомов, 250 литров бензина и служебную автомашину. Более того, сейчас со стороны ФУГИ принимается ряд шагов для того, чтобы сменить совет директоров», — сказал он.

По словам Бианки, Госфиннадзор в свою очередь пытается изменить ряд НПА, чтобы изменить состав совета директоров.

«В связи с этим мы просим президента, генпрокурора и замглавы Совета безопасности обратить внимание на происходящий “беспредел” и дать ему юридическую оценку. ФУГИ даже попросил Госфиннадзор обязать нас провести внеочередное собрание акционеров, несмотря на то, что это нарушает законодательство и ведет к расходам около 500 тысяч сомов», — рассказала председательница правления совета директоров ОАО «Кыргызтелеком».

Что говорит ГКНБ?

Ранее ГКНБ опроверг сообщения о давлении на руководство «Кыргызтелеком» со стороны спецслужбы.

В Госкомитете тогда добавили, что органы национальной безопасности не вправе вмешиваться в деятельность и кадровые назначения компании «Кыргызтелеком».

«При использовании имени и репутации председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева в целях собственной выгоды со стороны всех лиц, вне зависимости от родственных связей, будут приниматься соответствующие меры в рамках действующего законодательства», — подчеркнули в ГКНБ.

На момент публикации «Клоопу» не удалось связаться с пресс-службой ФУГИ.