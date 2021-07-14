Пресс-служба кабинета министров сообщила, что 13 июля Кыргызстан получил гуманитарную помощь от Саудовской Аравии для борьбы с COVID-19 на $500 тысяч.

Помощь власти страны получили в виде средств индивидуальной защиты и медицинских изделий.

Кыргызстан за время пандемии коронавируса получал гуманитарную помощь от разных стран-партнеров. В 2020 году помощь для борьбы с COVID-19 поступала от России, Казахстана и Узбекистана.

Кроме гумпомощи, страна получала также и кредиты от международных организаций. Так за 2020 год власти получили на борьбу с COVID-19 более $300 млн. В 2021 году планируется, что Кыргызстан получит около $420 млн.