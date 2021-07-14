Фото: “Турмуш”.

Ошский горсуд приговорил к пожизненному заключению и штрафу в размере 300 тысяч сомов мужчину до смерти избившего беременную жену и её мать. Решение вынесли ещё 16 июня.

Пресс-служба Ошского облсуда сообщила «Клоопу», что адвокат подсудимого не согласен с решением суда и подал жалобу в областной суд.

«В настоящее время дело рассматривается в Ошском областном суде в апелляционном порядке. Судебный процесс назначен на 29 июля », — сообщили в пресс-службе.

Избил беременную жену и мать

Инцидент произошёл в Оше ещё в октябре 2020 года. Тогда мужчина до смерти избил свою беременную супругу и покалечил её мать. Девушка скончалась от полученных ударов, а её мать через пять дней в реанимации больницы.

«Женщина была на 8 месяце беременности. На обеих её руках до запястья ссадины: их сильно скручивали. Также на всем теле следы от побоев ногами. Кроме того, серьезная травма головы, которая и стала причиной смерти», — сообщил в интервью «Турмуш» глава отдела танатологии Ошского областного бюро судмедэкспертизы Арап Кожобаев.

Материалы дела были зарегистрированы в Едином реестре преступлений и начато досудебное производство по статье «Убийство» Уголовного кодекса

После нападения мужчина пытался скрыться в Бишкеке, однако милиция нашла его и вернула обратно в Ош.

Семейное насилие и безнаказанность

Ежегодно в Кыргызстане регистрируется всё больше случаев семейного насилия. При этом многие случаи насилия не подвергаются огласке.

Чаще всего женщины предпочитают не обращаться в милицию и не пишут заявление на агрессора. Причин этому много.

В Кыргызстане добиться реального наказания для семейного агрессора очень сложно — большинство дел подпадает под административную ответственность, где виновник может отделаться штрафом или общественными работами. При этом агрессор, чувствуя свою безнаказанность, продолжает семейное насилие.

По статистике, большинство семейных агрессоров являются безработными. Это значит, что пострадавшие женщины могут попасть в ситуацию, когда им самим придется оплачивать штраф.

Количество зарегистрированных фактов семейного насилия ежегодно растет. При этом, в среднем за 10 лет, 96% виновных в насилии — мужчины, и в основном это мужья, избивающие своих жен.

В 4 случаях из 5 насилие совершается агрессорами в состоянии алкогольного опьянения, и большинство из них — безработные.

Виктимологическое исследование, проведенное в Бишкеке и новостройках в 2018 году, показало, что в новостройках только три из 172 женщин, пострадавших от насилия, обращались в милицию.

В Бишкеке из 79 опрошенных женщин, которые пострадали от семейного насилия, ни одна не обратилась в милицию.

Более половины пострадавших от семейного насилия заявляют, что не стали обращаться в милицию, так как посчитали, что сами разберутся с агрессором. При этом, каждая четвертая женщина не хотела, чтобы кто-то узнал о семейном насилии.

Часть женщин останавливало от обращения понимание того, что милиция ничего не сделает, а также недоверие к правоохранителям.

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