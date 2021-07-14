Первомайский райсуд Бишкека не принял иск Акина Токталиева о защите чести, достоинства и деловой репутации к президенту Садыру Жапарову и к его экс-пресс-секретарю Галине Байтерек.

Акин Токталиев — бывший соратник и адвокат Садыра Жапарова. После смены власти в октябре 2020 года он на короткое время занял пост директора Госкомиссии по делам религий.

По информации пресс-службы райсуда, Токталиев не уплатил госпошлину. Также он не указал, в каком интервью Байтерек говорила о нем, пороча честь и достоинство, а также не указал адреса ответчиков.

Иск Токталиев подал на 100 млн сомов. В эту сумму истец оценил ущерб от заявления президента: Жапаров в интервью заявил о том, что Токталиев — участник одной из радикальных религиозных групп.

«За неустанный, неблагодарный многолетний труд в защиту семьи Жапаровых я оказался оплеванным, униженным и оскорбленным. Садыр Жапаров, придя к власти, сразу же назвал меня перед общественностью своим «бывшим адвокатом» и тем самым сознательно унизил мою честь, достоинство и деловую репутацию. Он распространил обо мне ложную информацию в СМИ [о причине увольнения]», — заявил Токталиев.

Байтерек же, по версии Токталиева, примкнула к точке зрения Жапарова и подтвердила ее в своем интервью. Кроме компенсации ущерба, Токталиев требовал, чтобы в суде Жапаров и Байтерек предоставили доказательства своим словам.

Что именно сказал Жапаров

После коррупционного скандала в муфтияте и ареста по подозрению в коррупции экс-муфтия Максатбека Токтомушева Токталиев встал на сторону экс-духовного лидера мусульман республики. Он посчитал арест Токтомушева политическим и выходил на митинг в его поддержку к зданию ГКНБ.

Вскоре Токталиев лишился кресла. Президент Жапаров в интервью госинформагентству «Кабар» пояснил, что поставил перед своим бывшим адвокатом задачу, с которой тот не справился.

«Я поставил перед ним задачу призвать всех молдо к примирению, наставлять наших граждан на правильный путь и держаться подальше от радикальных религиозных взглядов. К сожалению, вместо того, чтобы объединить все разрозненные религиозные круги, он присоединился к одной из них и вызвал такой конфликт», — сказал Жапаров.

Кто такой Акин Токталиев?

Акин Токталиев возглавляет «Комитет по защите чести и достоинства народа Кыргызстана». Известен в качестве правозащитника и адвоката. Он — бывший адвокат президента Садыра Жапарова, торага Таланта Мамытова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Токталиев защищал их интересы в суде, когда в 2012 году их обвинили в попытке насильственного захвата власти.Также он выступал в защиту политика Бектура Асанова, защищал экс-муфтия Чубака Жалилова, когда его обвиняли в многоженстве, был адвокатом лиц, осужденных за экстремизм и терроризм.

Также известно, что он представлял интересы первого президента Кыргызстана Аскара Акаева в 2006 году после «тюльпановой революции».

После смены власти в октябре 2020 года и.о.президента и премьер-министр Садыр Жапаров 13 ноября назначил Акина Токталиева на пост директора Госкомиссии по делам религий. Заняв должность главы Госкомиссии по делам религий, Токталиев заявил, что из новой Конституции нужно убрать понятие «светскость», так как в Кыргызстане 98% населения верующие.

Заявление Токталиева вызвало брожение в обществе, его невзлюбили и сотрудники Госкомиссии. Они выступили против назначения Токталиева.

Одним из главных аргументов против назначения Токталиева они называли то, что назначенец Жапарова на протяжении многих лет был адвокатом обвиняемых в экстремистской и террористической деятельности. Среди его подзащитных были участники запрещенных в Кыргызстане организаций «Хизб ут-Тахрир» и «Джайшуль-Махди».

После коррупционного скандала в муфтияте Токталиев, который вышел на митинг в поддержку экс-муфтия Максатбека Токтомушева, лишился кресла. Президент Жапаров в интервью госинформагентству «Кабар» пояснил, что поставил перед своим адвокатом задачу, с которой тот не справился.

«Я поставил перед ним задачу призвать всех молдо к примирению, наставлять наших граждан на правильный путь и держаться подальше от радикальных религиозных взглядов. К сожалению, вместо того, чтобы объединить все разрозненные религиозные круги, он присоединился к одной из них и вызвал такой конфликт», — сказал Жапаров.