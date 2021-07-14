Фото: Илья Варламов.

Российский блогер Илья Варламов в своих соцсетях поделился впечатлениями о 17 часовой поездке из Оша в Бишкек. Готовясь к длинному пути в 650 километров Варламов сказал, что надеялся на худшее.

«Сегодня утром я готовился к ужасному дню, я должен был на машине ехать из Оша в Бишкек! Это около 650 километров, но дорога трудной судьбы! Водитель задумчиво сказал: “часов 12-14”! В общем, перспектива трястись на кыргызских дорогах весь день меня совсем не возбуждала», — написал он.

По словам блогера, он не ожидал, что по итогу он окажется «в восторге» от природы и людей вокруг.

Фото: Илья Варламов. Фото: Илья Варламов. Фото: Илья Варламов. Фото: Илья Варламов. Фото: Илья Варламов. Фото: Илья Варламов. Фото: Илья Варламов.

«Это как объяснить глухому, что такое музыка или единороссу, что такое честные выборы. Невозможно! Я много где был и поверьте мне на слово, что дорога из Оша в Бишкек — одна из самых красивых!

По дороге мне встречались счастливые и добрые люди! Они живут в юртах семьями, пасут коров и лошадей, едят куурдак и пьют кумыс. Что еще надо для счастья? Совсем другая жизнь. Вы все равно не поймете! Эх, какой прекрасный день!» — написал Варламов.

Варламов прилетел в южную столицу Кыргызстана 11 июля. Он прогулялся по улицам Оша, оценил советскую мозаику на стене одного из многоэтажных домов и встретил кучу мусора прямо на тротуаре.

На пути ему встретилась женщина, которая по его словам «показывая удостоверение мэрии Оша, запрещала снимать на улице».

Ранее Варламов посетил Бишкек и снял выпуск на свой ютуб-канал. В нём он раскритиковал столичную инфраструктуру, дороги, недавно построенные парки и работу властей. Он также написал о своих впечатлениях и разочарованиях на своём сайте в «Живом Журнале».

Варламову даже поступали угрозы, после того, как он на своей страничке в инстаграме назвал «баранами» местных водителей за их поведение на дорогах.

Оскорбившиеся кыргызстанцы стали писать ему возмущения с ненормативной лексикой, а мастер спорта по вольной борьбе Тилек Усупов даже предложил Варламову «встретиться и обсудить баранов на дорогах».

Также в соцсетях бурно обсуждали то, что Варламов отужинал в «Супаре» с депутатом Марленом Маматалиевым — на тот период кандидатом в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан». Партию связывали с влиятельным кланом семьи Матраимовых.

Пользователей смутило «гостеприимство» Маматалиева, но сам Варламов в соцсетях написал, что встретил депутата случайно, когда снимал в этнокопмлексе выпуск новостей.

Варламов успел дать два интервью, в которых он рассказал о своих впечатлениях и проблемах Бишкека.

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