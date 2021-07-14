Пресс-служба МЧС 14 июля сообщила, что в двух в сёлах Жаны-Жол и Ак-Жол Аксыйского района Джалал-Абадской области введён режим ЧС. 12 июля в этих сёлах селевые потоки унесли 8 человек, двое из которых дети.

По данным ведомства, семь из восьми человек найдены мертвыми. Поиски 5-летнего мальчика продолжаются. К поисковым работам привлекли более 15 спасателей МЧС, 7 сотрудников милиции и 30 местных жителей.

Фото: МЧС

В селе Жаны-Жол района примерно в 18:00 из-за селей были затоплены дворы двух домов и внутренняя дорога, ведущая к пастбищу в село. Селевые потоки также разрушили дороги и мосты в селах Ак-Жол и Жолборсту.

В МЧС отметили, что принимают все экстренные меры по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Ранее президент Садыр Жапаров поручил кабинету министров в кратчайшие сроки принять меры по ликвидации последствий селевого потока. Вместе с этим он поручил оказать поддержку пострадавшим в результате стихийного бедствия.