Адвокатка Таалайгуль Токтакунова на своей странице в фейсбуке рассказала, что похищенный спецслужбами Турции Орхан Инанды подвергся пыткам.

По словам Токтакуновой, Инанды подвергался пыткам на протяжении 35 дней, то есть с момента похищения из Бишкека и сломали ему руку. Об этом ей рассказал другой адвокат, защищающий Инанды в Турции.

«Несмотря на это он не признавался ни в чем, ибо он не является членом какой-либо незаконной организации и не совершал какие-либо незаконные деяния», — написала Токтакунова.

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Ранее другой адвокат Инанды — Халил Ибрагим Йылмаз в интервью радио «Азаттык» рассказал подробности похищения его подзащитного. Ибрагим Йылмаз сообщил, что Инанды похитили люди кыргызской национальности.

О возможных пытках адвокат не говорил, однако ранее об этом заявляла супруга Орхана Инанды — Рейхан.

«Вы тоже видели его состояние. Его правая рука опухла и не держится без поддержки. Это показывает нам, что моего мужа тоже пытали, как и тех, кто был похищен ранее», — сообщила она.

Президент школ «Сапат» Орхан Инанды был похищен из Бишкека 31 мая 2021 года. Пропажа Инанды вызвала общественный резонанс, а спустя месяц президент Турции Реджеп Тайып Эрдоган лично сообщил, что Инанды доставили в Турции во время спецоперации турецких спецслужб.

После этого МИД Кыргызстана после этой информации заявил, что будет требовать от властей Турции вернуть Инанды. Такую же позицию позже выразил и президент Садыр Жапаров.

При этом правоохранительные органы Кыргызстана все еще не могут сказать, кто и как именно вывез Инанды из страны. Однако ГУВД Бишкека 8 июля заявило, что у него имеется кроме кыргызского паспорта, паспорт гражданина Турции со сроком действия до 2024 года.

Затем 12 июля стало известно, что турецкий суд арестовал Инанды. По данным турецкого госинформагентства Anadolu, его арестовали по обвинению в управлении вооруженной террористической организацией.