Что случилось?

Несколько кыргызских СМИ опубликовали информацию о том, что 80% кыргызстанцев доверяют Садыру Жапарову. Такую информацию опубликовали информагентства «Кабар», 24.kg, издание elgezit.kg. В заметках было отмечено, что в этот процент входят как те, кто верит Жапарову безоговорочно, так и те, что скорее верят, чем нет. В заметках не было сказано, сколько человек ответили на вопросы исследователей.

Скриншот СМИ по состоянию на 11:34 14.07.2021 Скриншот СМИ по состоянию на 11:34 14.07.2021 Скриншот СМИ по состоянию на 11:34 14.07.2021

СМИ написали об этом со ссылкой на опрос, который проводила Коалиция против пыток и исследовательская компания М-Вектор.

Что говорят в Коалиции против пыток?

Коалиция против пыток пояснила, что опрос о доверии населения к институтам власти с М-Вектор действительно проводился. Однако он был частью исследования «Выявление распространенности пыток, насилия и отношения общества к проблеме насилия в правоохранительных органах».«Хотелось бы отметить, что опрос проводился после избрания Садыра Жапарова президентом и респондентам предлагалось ответить на вопрос, насколько они верят в выполнение предвыборных обещаний данных главой государства», — отмечают в Коалиции. В самом же отчете Коалиции, который она опубликовала в соцсетях, говорится, что в исследовании участвовали 1210 человек со всей страны. Соответственно, 80% процентов из опрошенных доверяют Жапарову, а не 80% кыргызстанцев. Однако число опрошенных СМИ не указали.

80% для Жапарова

Это уже не первый раз, когда в СМИ говорят о «80% поддержке народом» Садыра Жапарова. Сам Жапаров в интервью телеканалу ОТРК 27 апреля 2021 года заявил, что 80% кыргызстанцев поддержали его на выборах президента.

«Меня поддержали 80% нашего народа и сделали президентом, доверив мне страну с пустой экономикой. Поэтому я призываю: если поверили, то верьте мне до конца. Я не опозорю ни одного избирателя. Через 5 или 10 лет никому из вас не будет стыдно. Какие бы решения я ни принимал в экономике, в приграничных вопросах, все это будет в интересах народа и государства. Я ничего не буду делать в своих интересах» — сказал Жапаров.

Однако утверждение Жапарова о том, что его поддержали 80% кыргызстанцев неверно. Согласно данным Нацстаткома, в Кыргызстане 6,6 млн населения. Из них 3,5 млн являются избирателями (данные ЦИК, январь 2021 года) — то есть могут голосовать.

На президентских выборах 2021 года окончательная явка составила 39,75%. Из них за кандидатуру Жапарова проголосовали 79,2% избирателей. Но — от числа тех, кто пришел на выборы, а не от всех кыргызстанцев.