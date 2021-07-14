В Бишкеке в здании КГМА 12 июля открыли памятник волонтёрке Адинай Мырзабековой. Она лечила больных с COVID-19 в стационаре и скончалась на работе.

Фото: AKIpress

Бюст, выполненный из бронзы, установили однокурсники Мырзабековой — они выпускники 2021 года. В церемонии участвовали ректорка КГМА, Индира Кудайбергенова, сотрудники вуза, а также родственники и однокурсники Адинай.

Лечила больных и скончалась на работе

21-летняя Адинай училась на пятом курсе КГМА и была волонтеркой в стационаре, где лечила больных с COVID-19. Она скончалась 13 июля в прошлом году.

Минздрав сообщил, что в тот вечер Адинай резко стало плохо и у нее начались судороги. Медики 40 минут пытались реанимировать девушку, но она скончалась. Позже власти сообщили, что у нее была двусторонняя пневмония.

Однако коллеги и близкие девушки заявляли, что Адинай не жаловалась на плохое самочувствие, а руководство клиники давят на них, чтобы снять с себя ответственность за ее смерть.

Тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков навестил семью Адинай и наградил ее посмертно медалью «Эрдик» за самоотверженный труд и вклад в борьбу с COVID-19. Также уже 2 октября Жээнбеков вместе с близкими покойной посетил парк, который назвали в честь Адинай, и установил макет будущей стелы в память о жертвах коронавируса.

Читать по теме: Легенда медицины, человек-эпоха и юная волонтерка. Пандемия и человеческие потери Кыргызстана в 2020 году