Три партии в Оше не признали результаты повторных выборов в горкенеш. 13 июля они написали жалобу в ТИК. Об этом журналисту «Клоопа» сообщил председатель ТИК Урмат Аттокуров.

По его словам, заявление поступило от партий «Бутун Кыргызстан», «Улуу-Журт» и «Ынтымак», которая была отстранена от выборов. Партии единогласно заявили, что на выборах был подкуп голосов, проводилась незаконная агитация и использовался админресурс. По этой причине они требуют признать выборы несостоявшимися и отменить результаты.

«Материалы будут рассмотрены на заседании ТИК. Это заявление поступило вчера, есть заявления, которые поступили раньше. Рассмотрим в порядке очереди», — сказал Аттокуров.

Кандидат от «Бутун Кыргызстан» Улан Канат уулу заявил, что по подозрению в подкупе голосов арестовали больше кандидатов, вина которых очевидна, чем на предыдущих выборах. По его словам, это «свидетельствует о том, что выборы не были справедливыми».

«”Ынтымак” был вынужден уйти, также были задержаны кандидаты от “Бир Бол”. В день окончания агиткампании был задержан агитатор от “Улуттар Биримдиги”. Сообщается, что в Он-Адыре также задержан кандидат от “Ата-Журт Кыргызстан”. Мы подозреваем, что он решил этот вопрос “по свойски”. Наше требование, это справедливость, то есть, ко всем должны применяться одинаковые меры, такие же, которые были приняты в отношении к “Ынтымаку”», — сказал он.

Кандидат считает, что равные действия станут «уроком» для следующих выборов.

Мирлан Орозбаев, пресс-секретарь партии «Улуу-Журт», заявил, что пять партий единомышленников, в число, которых входят «Нур», «Келечек-Будущее» предпримут дальнейшие шаги.

«Было много нарушений на выборах. У каждой стороны есть доказательства. Если будет расследование, мы можем их вам предоставить. Президент Садыр Жапаров поручил мэру Оша провести честные выборы. Он не смог этого сделать», — сказал Орозбаев в разговоре с «Азаттык».

11 июля, на прошедших выборах в Ошский горкенеш приняли участие восемь партий. По предварительным данным победу одержали партии «Ата-Журт Кыргызстан», «Биздин Кыргызстан», «Улуттар Биримдиги».

После выборов в Ошском ГОВД заявили, что на этот раз нарушений было в три раза меньше, чем на прошлых выборах.

Однако в социальных сетях и СМИ часто появлялись сообщения о подкупе голосов, незаконной агитации и массовом подвозе избирателей.