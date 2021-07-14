Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли десять пациентов с COVID-19.

Бишкек — 5;

Чуйская область — 2;

Ошская область — 1;

Джалал-Абадская область — 2.

По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 133 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

Также за сутки выявили 1 398 новых случаев заражения коронавирусом.

Бишкек — 773;

Ош — 67;

Чуйская область — 177;

Ошская область — 73;

Таласская область — 11;

Нарынская область — 15;

Иссык-Кульская область — 52;

Джалал-Абадская область — 111;

Баткенская область — 119.

Всего за время пандемии в Кыргызстане выявили 143 668 случаев заражения COVID-19.

Штаб сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 1 037 человек. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 120 731 пациентов.

За сутки среди медиков выявили 56 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 6 012 медработника, из которых выздоровели всего 5 218 медиков.

Штаб сообщил, что на 14 июля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 4 675 пациентов, из них 228 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 14 952 человека лечатся амбулаторно.

Также на брифинге 14 июля директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова сообщила, что власти намерены за месяц вакцинировать 1 млн 250 тысяч человек. По её словам это половина целевой группы населения, которую необходимо вакцинировать.

«Целевая группа на сегодняшний день составляет 2 млн 187 тысяч человек», — сказала она.

Однако ранее замредседательница кабмина Жылдыз Бакашова говорила, что необходимо вакцинировать 2 млн 187 тысяч, а приоритетная группы для вакцинации — это 1 млн 312 тысяч 450 человек.

Она тогда добавила, что в приоритетные группы входят:

работники систем здравоохранения, образования, внутренних дел, пограничной, таможенной службы и другие;

граждане имеющие высокий риск развития тяжелых форм различных заболеваний, пожилые люди в возрасте старше 60;

социально-уязвимые группы населения.

По данным минздрава, на 14 июля первую дозу вакцины от COVID-19 получили свыше 140 тысяч человек, а вторую дозу 87 147 человек.