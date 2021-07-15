Госагентство антимонопольного регулирования вынесло предупреждение компании, обслуживающей привокзальную парковку в аэропорту «Манас». В ведомстве сообщили, что отмена бесплатной привокзальной парковки будет нарушением закона.

«Госагентством установлено, что в планируемом действии ЗАО “Компания Манас Менеджмент” усматриваются признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке.

В связи с чем, на основании закона «О конкуренции» Госагентство выдало предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства», — сообщили в ведомстве.

Ранее пресс-служба аэропорта «Манас» сообщила, что с 20 июля въезд на привокзальную парковку будет полностью платным. Согласно пока ещё действующим тарифам, первые 15 минут нахождения на привокзальной территории — бесплатные, а далее 60 сомов в час.

В пресс-службе пояснили, что привокзальная парковка принадлежит аутсорсинговой компании. По договору «Манас» не влияет на ценовую политику и тарифы устанавливает сама компания.

В пресс-службе аэропорта добавили, что предоставляют пассажирам бесплатную стоянку, которая находится через дорогу от аэровокзала. На территории аэропорта есть еще одна парковочная зона, стоимость которой составляет 40 сом/час и 200 сом/сутки.