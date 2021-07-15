Пресс-служба парламента сообщила, что депутаты одобрили отставку судьи Верховного суда Жаныл Мамбеталы. Полпред президента в парламенте Анарбек Калматов сообщил, что она подала заявление об уходе с должности по собственному желанию.

На заседание в парламенте судья не пришла — как подчеркнул Калматов, «она имеет право, по собственному желанию уходит». Однако некоторых депутатов заинтересовало заявление Мамбеталы и ее нежелание приходить в парламент.

«У меня, как и у нашего народа, очень много претензий к судьям. Насколько мне известно, она выносила приговор по сегодняшнему президенту Садыру Жапарову. Возможно это какая-то очередная месть, чтобы ее убрать из судей […] Вы все работали с Алмазом Атамбаевым, прекрасно понимаете, что происходит и какие были политические заказы. Почему судьи ждут приказа сверху? Поэтому у меня были вопросы к Жаныл Мамбеталы», — отметила Ирина Карамушкина.

Что известно о Жаныл Мамбеталы?

Мамбеталы — юристка с более чем 30-летним стажем. Она проработала десять лет в Первомайской юридической консультации Бишкека, оказывая услуги адвоката. С 1996 по 2013 годы она была судьей Свердловского райсуда Бишкека.

В 2013 году Мамбеталы стала судьей Бишкекского горсуда, где проработала до осени 2018 года. По информации общественной организации «Институт общественного анализа», в июле 2018 года на Мамбеталы было наложено взыскание в виде предупреждения. Причины взыскания неизвестны.

В сентябре того же года она стала судьей Верховного суда. Перед этим, в парламенте, отвечая на вопрос депутата Исхака Масалиева, она заявила, что по делу Садыра Жапарова приняла законное решение, поддержав приговор первой инстанции.

«Никто мне никаких приказов не отдавал. Приговор был принят на основании материалов дела», — заявила Жаныл Мамбеталы.

В качестве судьи Верховного суда Мамбеталы выступала в СМИ с разъяснением о реформах судебной системы, о Кодексах о проступках и о нарушениях и об их влиянии на выработку единой судебной практики в будущем. Она отзывалась о реформах в положительном ключе.

В апреле 2021 года с именем судьи был связан крупный скандал. Экс-судья Свердловского райсуда Туратбек Байчаев* написал заявление генпрокурору Курманкулу Зулушеву с просьбой «принять меры» в отношении Мамбеталы.

Заявитель указал, что она якобы не раз безнаказанно выносила неправосудные решения и приговоры. В том числе это было сделано и в отношении президента Жапарова.

«Все судьи, выносившие приговоры в отношении Садыра Жапарова, прекрасно и достоверно знали, что в материалах дела нет каких-либо доказательств для вынесения обвинительного приговора в отношении него, но вынесли приговор. Если это так, то имеются полные основания для привлечения тех судей к уголовной ответственности», — заявил Байчаев.

Сама Мамбеталы не комментировала ситуацию и обвинения в свой адрес.

*О Туратбеке Байчаеве из открытых источников известно, что он был досрочно лишен своих полномочий судьи в 2016 году указом президента Алмазбека Атамбаева. До этого в Верховный суд на него четырежды поступали жалобы из Бишкекского горсуда (там тогда уже работала Мамбеталы). В качестве дисциплинарного взыскания Верховный суд решил досрочно лишить Байчаева судейского кресла.

Дело о захвате заложников и беспорядках

По этому уголовному делу Садыр Жапаров был осужден на 11,5 лет Первомайским районным судом. То, что вина Жапарова в том, что он угрожал убийством и взял в заложники экс-губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева на митинге в 2013 году доказана, сочли и в Бишкекском горсуде.

Судебная коллегия Бишкекского городского суда под председательством Жаныл Мамбеталы оставила приговор в силе в сентябре 2017 года. Позже ему решением Верховного суда снизили срок заключения до 10 лет. До конца он срок не отсидел: сторонники Жапарова освободили его из колонии ночью 6 октября 2020 года во время массовых беспорядков в Бишкеке.

Уже днем 6 октября в Верховном суде рассмотрели ходатайство адвоката Садыра Жапарова Замирбека Базарбекова о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Адвокат сослался на то, что один из свидетелей по делу, некий К.Ж., изменил свои показания. Он стал отрицать, что Жапаров звонил ему перед началом митинга в Караколе, закончившегося беспорядками.

Звонок с указанием удерживать Эмильбека Каптагаева в заложниках до вечера и был одним из доказательств вины Жапарова со стороны следствия. Кроме того, адвокат указал, что одного из проходивших по делу сельчанина Б.К. допрашивали дважды следователь из Казахстана по просьбе его кыргызских коллег, и кыргызский следственный орган. Казахстанец вел допрос без адвоката по желанию допрашиваемого, что было незаконным.

Коллегия судей решила на этом основании немедленно освободить Садыра Жапарова из-под стражи. Прежние постановления судов аннулировали, а дело отправили в Генпрокуратуру для проведения досудебного производства.

Оттуда дело перенаправили в главное следственное управление ГКНБ, где дело решили закрыть в связи с отсутствием состава преступления. Тогда ГКНБ уже был под руководством ближайшего соратника Жапарова Камчыбека Ташиева.

Однако, по словам юриста Нурбека Токтакунова, все эти факты уже были в материалах уголовного дела изначально.

«Из текста постановления видно, что никаких вновь открывшихся обстоятельств по делу о захвате заложников не было. Все эти обстоятельства были очевидны еще в ходе первоначального расследования дела», — отметил Токтакунов в фейсбуке.