Жаны-Жольский айыльный аймак. Фото: Тойчубек Артык уулу / «Клооп» Жаңы-Жольский айыльный аймак. Фото: Тойчубек Артык уулу / «Клооп» Жаңы-Жольский айыльный аймак. Фото: Тойчубек Артык уулу / «Клооп» Жаңы-Жольский айыльный аймак. Фото: Тойчубек Артык уулу / «Клооп»

12 июля в Аксыйском районе Джалал-Абадской области прошли сильные проливные дожди. В результате в селах Ак-Жол и Жаны-Жол произошел сход селя. Селевые потоки унесли жизни восьмерых человек. Тела семерых уже найдены, а поиски восьмого унесенного селем, пятилетнего Айдара, все еще продолжаются.

Шестеро погибших — двое женщин, двое подростков и двое детей — были из одной семьи. Все они в этот день отправились отдыхать на пастбище Алты-Айры села Жолборсту. К сожалению, дом, в котором они остановились, смыло селевым потоком, и все погибли.

12-летний Нурсултан возвращался с пастбища со своим отцом, когда начался ливень. Отец Нурсултана сказал, чтобы мальчик остался в доме односельчан, а сам пошел привязывать скот. Но внезапно произошел сход селя и дом сравняло с землей.

В тот день Нурсултан сфотографировался с отцом. Этот снимок стал его последней фотографией.

Последнее фото Нурсултана.

Его тело было найдено примерно в 12 часов ночи местными жителями.

В настоящее время ликвидацией последствий наводнения занимается МЧС. По словам жителя села Ак-Жол, селевой поток смыл большой железный мост. Природный несчастный случай также размыл берег реки, дороги и смыл много деревьев.

Сход селя также произошел в селе Таштак Жаны-Жольского айыльного аймака. После того, как наводнение смыло подножие холма, остались только камни и фрагменты деревьев.

5-летний Айдар, тело которого до сих пор не найдено, играл со своим братом на берегу реки. Однако селевой поток был настолько быстрым и внезапным, что он не успел отбежать на безопасное расстояние.

Президент Садыр Жапаров выразил соболезнования родным и близким погибших во время схода селя. Он поручил кабинету министров оказать соответствующую помощь пострадавшим в результате природного катаклизма.

Весной, летом и осенью в целом по стране случаются проливные дожди и наводнения. Например, 8 июля в Баткенской области было затоплено несколько сел, а в селах Согмент, Газ и Кара-Булак объявлено чрезвычайное положение. Наводнение поставило под угрозу 47 домов и смыло два моста.

Авторы фотографий: Шумкарбек Султанмурат уулу, Бекболсун Кайыпов, Зарина Маматжанова