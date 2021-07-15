Фонд по управлению госимуществом опроверг обвинения о давлении на совет директоров ОАО «Кыргызтелеком» из-за Замира Кожомуратова, который является племянником главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

Ранее руководство компании заявило, что после увольнения Кожомуратова из компании, на них начали давить ГКНБ и ФУГИ.

Что говорит ФУГИ?

В ФУГИ сообщили, что 23 апреля на годовом общем собрании акционеров приняли решение оставить совет директоров в прежнем составе. Однако из-за того, что основные показатели «Кыргызтелеком» не улучшились ФУГИ начал работу по реформированию его деятельности.

«Было принято решение срочно изменить состав всех органов управления акционерным обществом», — говорится в сообщении.

В фонде уверяют, что пытаются реформировать компанию из-за того, что она убыточная, но против этого выступает совет директоров.

«Совет директоров компании начал вмешиваться в эту работу [по реформированию]. Основное противодействие исходит от председателя совета директоров “Кыргызтелекома” Бианки Маралбу.

За минувший год в “Кыргызтелекоме” получен рекордный убыток в размере 128 миллионов сомов, что говорит о непрофессионализме совета директоров», — сообщили в ФУГИ.

Кроме того, в фонде назвали решение об увольнение Кожомуратова незаконным и сообщили, что совет директоров после принятия этого решения не предоставил соответствующий протокол голосования.

«По поводу сообщения Бианки об угрозах со стороны председателя ФУГИ Мирлана Бакирова заявляем, что эта информация не соответствует действительности. Встреча была организована по просьбе самой Бианки, и на ней присутствовали сотрудники фонда и члены совета директоров, которые могут при необходимости подтвердить, что никаких угроз в ее адрес не поступало», — отметили в ФУГИ.

В фонде подчеркнули, что работа по реформированию ОАО «Кыргызтелеком» продолжится.

Что говорило руководство компании?

15 июля председательница правления совета директоров ОАО «Кыргызтелеком» Маралбу Бианки пожаловалась на то, что после увольнения племянника Ташиева её приглашали на допросы в ГКНБ и к главе ФУГИ Мирлану Бакирову.

По словам Бианки, Кожомуратова уволили 24 мая из-за профессионального несоответствия, частых больничных, отпусков и командировок. Однако после этого, по её словам, на них оказывают давление, чтобы его восстановили в должности.

«В ФУГИ работает близкий родственник Кожомуратова — Машиев*, который оказывает давление. Более того, председатель ФУГИ Мирлан Бакиров попросил отменить решение в отношении Кожомуратова, “пока меня просят по-человечески и без протокола”», — рассказала она.

*Медер Машиев — зампредседателя Фонда по управлению государственным имуществом.

Читать по теме: «Кыргызтелеком»: ФУГИ и ГКНБ оказывают давление, чтобы племянника Ташиева восстановили в должности

Ранее ГКНБ тоже опроверг сообщения о давлении на руководство «Кыргызтелеком» со стороны спецслужбы.

В Госкомитете тогда добавили, что органы национальной безопасности не вправе вмешиваться в деятельность и кадровые назначения компании «Кыргызтелеком».