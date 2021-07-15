Посол Турции в Кыргызстане Ахмет Садык Доган в интервью VB.kg рассказал о похищении и деятельности Орхана Инанды. По его словам, Турция требовала экстрадиции Инанды ещё три года назад.

«Он обвинялся в создании и руководстве вооруженной террористической организации. Мы сообщили властям Кыргызстана еще в то время, что он был гражданином Турции. Я удивлен тому, что сейчас происходит», — сказал он.

Доган считает, что в Бишкеке прошла спецоперация по задержанию Инанды, которую нельзя называть похищением.

«Он был задержан в результате операции, проведенной за рубежом национальной разведкой Турции, и передан правосудию Турции. На мой взгляд, “похищение” — неправильное слово. Правильное слово – задержать и передать правосудию. При этом, суверенитет Кыргызстана не был нарушен. Если бы 251 ваших граждан погибло бы в результате террористического акта в Кыргызстане, вы бы хотели привезти человека в Кыргызстан, разыскиваемого за то, что он был членом организации, которая это сделала, и передать его суду, не так ли?» — сказал посол.

По его словам, Инанды не сообщил Турции о получении гражданства в Кыргызстане, для того, чтобы его сохранить.

«С 2001 года до сегодняшнего дня он действовал как руководитель ФЕТО в Кыргызстане. С 2017 года по поручению лидера организации “ФЕТО” Фетуллаха Гюлена стал руководителем ФЕТО в Центральной Азии.

Во время своего пребывания в Кыргызстан, он часто бывал в штаб-квартире главаря “ФЕТО” Гюлена в Пенсильвании. В последний раз он там был в марте этого года и получал поручения от Гюлена. Его имя связано с такими высшими руководителями данной организации, как Мустафа Озжан, Нажи Тосун и Барбарос Кожакурт» — сказал Доган.

По его словам, согласно поручениям из Пенсильвании Инанды «позаботился» о том, чтобы беглые члены террористической организации оставались в Кыргызстане и незаконно получали кыргызские паспорта.

«Таким образом, 25 высокопоставленных членов “ФЕТО”, включая Мустафа Озжана и бывшего председателя правления банка “Азия” Али Челика получили эти паспорта. […] Он работал в Средней Азии, обманывая простых людей и используя их средства для грязных целей. Орхан Инанды злоупотребил репутацией Турции работая на террористическую организацию сначала под видом учителя, затем под шляпой руководителя образовательных учреждений», — сказал Доган.

Посол считает, что школы и компании, созданные членами «ФЕТО» в Кыргызстане, финансируют террористическую организацию.

«Образовательные учреждения служат для легитимации террористической организации в глазах простых людей. Люди этого не знают и у них и нет возможности узнать внутренней сущности организации. Террористическая организация ФЕТО стремится вовлекать новых членов через созданные ими структуры. Они стремятся влиять на политику той страны, в которой находятся», — сказал Доган.

По его словам, с 2007 года по 2015 год сторонник Гюлена перевёл $3,6 млн, которые «вышли из торгового центра “Вефа”». При этом, по его словам, «начисленные миллионные налоги в Кыргызстане не выплачивались».

Посол добавил, что Гюлен обвиняется в терроризме и объявлен в розыск в Турции.

«Судебные тяжбы акционерного общества “Озгюн Иншаат Таахют ве Тижарет” длятся уже более четырех лет, окончательного решения нет.

Также более четырех лет нет никакого продвижения по уголовным делам, возбужденные по мошенничеству, неуплаты налогов, тогда как адвокатами предоставлены все сведения и доказательства», — сказал посол.

Похищение Орхана Инанды

Президент образовательных школ «Сапат» Орхан Инанды пропал 31 мая в Бишкеке. Больше месяца его искали в Кыргызстане, и в других странах через Интерпол.

Но его местонахождении стало известно только 5 июля, когда сам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично сообщил, что Инанды был доставлен в Турцию спецслужбами страны.

По его словам, Национальная разведывательная организация Турции (МИТ) захватила и доставила в Турцию «высокопоставленного члена террористической организации». Он также добавил, что кроме Инанды в Турцию доставили более 100 человек из разных стран в ходе спецоперации.

Образовательную сеть «Сапат» в Турции связывают с движением религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена — ФЕТО*, которое признано в Турции террористическим.

*ФЕТО — в переводе с турецкого «Террористическая организация Фетхуллаха». В 2016 году власти Турции обвинили это движение в попытке переворота и признали террористическими организациями учреждения, созданные Гюленом.

Адвокат руководителя сети школ Халил Ибрагим Йылмаз сказал, что Инанды похитили трое мужчин кыргызской национальности, которых глава сети лицеев «Сапат» не знает.

Йылмаз также рассказал, что Инанды не признал свою вину и не стал сотрудничать со следствием. При этом он открыто ответил на вопросы следователей о своей деятельности в Кыргызстане. Он также отметил, что обвинения Орхану Инанды еще не предъявлены. Следствие будет идти три месяца.

Адвокат рассказал, что со здоровьем у Инанды все в порядке, на пытки он не жаловался.

«Но видимо во время похищения в Кыргызстане ему нанесли телесные повреждения. Здесь оказывают психологическое давление, но он сказал, что физического вреда не причиняли», — сказал Йылмаз.

Он добавил, что 12 июля Инанды перевели из спецслужб в тюрьму Синджан в Анкаре.

О пытках заявляла супруга Инанды — Рейхан.