Пресс-служба Азиатского банка развития (АБР) 15 июля сообщила, что Кыргызстан получит от банка $35 млн для предотвращения оползней.

По информации АБР, деньги выделены «для внедрения передовых технологий и лучшей международной практики». При этом, из общей суммы в $35 млн страна получит $23,5 млн в виде гранта и $11,5 будет в виде кредита.

Специалист АБР по вопросам изменения климата Натан Риве считает, что из-за изменения климата проект имеет жизненно важное значение для защиты сельских сообществ.

«Проект объединит инженерные, технологические и природосберегающие решения с планированием на уровне сообществ и наращиванием потенциала для обеспечения устойчивой безопасности при оползнях», — сказал Риве.

В АБР отметили, что больше всего оползням подвержены южная часть Кыргызстана — Джалал-Абадская и Ошская области. Около 30 тысяч человек в 550 населенных пунктах подвергаются риску сходов оползней.

По информации банка, в проект входит создание системы мониторинга оползней на местах и мониторинг на национальном уровне. Планируется также запуск пилотного проекта с использованием спутниковой радиолокационной технологии. Это позволит мониторить смещения поверхности и анализа исторического движения склонов.